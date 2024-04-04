吳程遠就任聖蓋博市長 承諾加強公安

在聯邦眾議員趙美心的監誓下，吳程遠宣誓就任聖蓋博市市長。（記者張庭瑜/攝影）

聖蓋博 市新市長吳程遠4月2日晚在聯邦眾議員 趙美心主持下宣誓就職，成為聖蓋博市新一屆華裔市長。他承諾將加強公共安全建設，增加警消人力編制，確保居民的生命和財產安全。

吳程遠表示，很榮幸能夠在聖蓋博建市111周年之際接任市長，不僅是他個人仕途的重要里程碑，更代表著少數族裔融入主流、提升社會地位的成果。吳程遠強調，身為市長，他將肩負起促進多元文化交流、增進族群和諧的重要使命，致力於為所有居民營造一個更加包容、平等的生活環境。

針對未來的施政方向，吳程遠提出一系列具體措施。同時，市政府將添購雲梯消防車，提升城市面對重大災害時的應變能力。此外，吳程遠還計劃全面改善聖蓋博市的道路品質，尤其是車流量較大的主幹道，提高居民的出行便利性和生活品質。

吳程遠說，聖蓋博市目前正在推進多個大型建設項目，預計將帶來更多的經濟發展機會。做為市長，他將以更長遠的眼光審視城市的未來，在城市規劃、教育投入、文化交流等方面佈局，為聖蓋博市的可持續發展奠定堅實基礎。

在就職典禮上，具有影響力的傳統僑社中華會館，也特地前來表達支持。（記者張庭瑜/攝影） 加州眾議員方樹強的代表（左二）向新上任的市長吳程遠、副市長，以及市議員頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 紀欽耀也特別到場，表示對吳程遠擔任聖蓋博市市長的支持。（記者張庭瑜/攝影）

許多民選官員及當地僑領到場支持，包括前加州眾議員伍國慶、眾議員方樹強的代表、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，鄰近城市亞凱迪亞 （Arcadia）市議員鄭博仁、羅斯密（Rosemead）市議員、以及美國華人政治聯盟、中華會館等多個僑團領袖。

吳程遠女兒的致辭中。她用流利的國語、粵語、西班牙語、英語等多國語言，饒富感情地表達了對父親的祝福和支持。（記者張庭瑜/攝影） 市長宣誓就職典禮中，吳程遠得到了眾多華人社區成員的熱烈支持，使得現場人潮擁擠，幾乎水泄不通。（記者張庭瑜/攝影）

吳程遠女兒也以流利的國語、粵語、西班牙語、英語等多國語言，表達對父親的支持和祝福。她表示，吳程遠熱愛聖蓋博市、為社區民眾無私奉獻。相信在他的帶領下，聖蓋博市將迎來更加繁榮美好的明天。就職典禮結束後，現場民眾排起長隊，爭相與新市長吳程遠合影留念。二樓市議會大廳內，擺滿了民眾送來的花籃，表達各界對吳程遠市長的祝福和期待。