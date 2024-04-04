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洛時精選／南加至賭城高鐵若成 有望成典範

洛時記者／Noah Bierman，編譯／胡立宗
Brightline執行長萊寧格。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
Brightline執行長萊寧格。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

27歲的Simon Akinwolere是位郵輪經理，當他需要從佛州奧蘭多出差到邁阿密時，有幾種交通選擇：花四小時開車235哩，期間無法工作，還要時時注意車流與油量。搭飛機看來是最省時的，但穿梭於兩個人潮洶湧的機場間，安檢與提領行李卻夠麻煩的。

Brightline列車通過邁阿密Design District。（Eva Ma...
Brightline列車通過邁阿密Design District。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

因此他選擇了第三種方案，2023年9月全線通車的Brightline，三個半小時的旅程中，他可以參加遠距會議，也可以免費享用自助餐與無限暢飲的啤酒與紅酒。私營的Brightline高鐵連結奧蘭多與邁阿密，自9月起就成為Simon Akinwolere的最愛。

調酒師Simon Akinwolere。（Eva Marie Uzcategui...
調酒師Simon Akinwolere。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

雖然單程需要149元，但他說，「我從英國來，火車可是再自然不過的選擇了」，他到了邁阿密之後，還能再轉搭飛機到墨西哥的科祖梅島（Cozumel）。

旅客通過邁阿密站的驗票閘門。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報...
旅客通過邁阿密站的驗票閘門。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

拜登總統就是需要Simon Akinwolere這樣的鐵道愛好者，還有更多人願意理解美國鐵路實在不能再維持現況下去了。拜登自己是個鐵道迷，當聯邦參議員時總是搭「美鐵」（Amtrak）往來華府與德拉瓦州老家，總統政綱之一就是重振美國鐵路文化。

Smart車廂。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
Smart車廂。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

佛州高鐵Brightline極速為每小時125哩，集團還有一個更具雄心的開發案正在進行，連通內華達州拉斯維加斯與南加庫卡蒙加牧場市的Brightline West。預算120億元、長度218哩，營運速度每小時200哩的高鐵一旦成真，將是美國實際意義上的第一條高鐵。

另一層意義是，Brightline West如能按期完工，將能趕上2028年的洛杉磯奧運。聯邦政府已經撥款30億美元，還發行了35億元免稅債券，目的就在於希望民間公司能夠代替公營鐵路，實踐一些些美國的高鐵夢。

北起舊金山、南迄洛杉磯的加州高鐵僅部分施工 。但Brightline的創辦人兼董事長艾登斯（Wes Edens）發下豪語，「我們的目標就是點燃高鐵夢」，「一旦我們證明高鐵在美國是可行的，其他人自然會跟進」。

乘客正要上車。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
乘客正要上車。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

研究過Brightline West的專家認為，它是唯一完成勞動契約、路權獲取與環境評估的高鐵工程，比起政府基金支持的加州高鐵更有機會成功。如果募資順利，Brightline West將於近期動土，但是並非每個專家的看法都很樂觀。

Robert Poole說，「我希望Brightline West一切順利，希望一切都照計畫進行，但是全盤而言我還是持保留態度」。Robert Poole是偏自由派團體「Reason Foundation」的運輸政策主管，長期住在佛州、曾大力推動佛州的Brightline。

佛州 拜登 加州

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