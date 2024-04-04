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洛時精選／開車價廉+施工難 高鐵在美吃癟

洛時記者／Noah Bierman，編譯／胡立宗
準備搭車的旅客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
準備搭車的旅客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

高鐵在歐洲與亞洲吃香，在美國卻吃癟不是沒有原因的。美國人口中心通常會往外拓展，城市多半沿著公路出口而設計，而不是鄰近換乘其他交通工具的轉運點。在美國開車的成本低，因為其他地方的燃料稅、關稅高，甚至還會收塞車費。

此外，美國客運列車在單線路段還要跟貨運列車搶道，比歐洲的多軌系統要更容易塞火車。還有，美國人已經習慣替大型的州際公路網納稅，但並不常為了鐵路運輸花上億萬稅金。

旅客出站。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
旅客出站。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

Brightline的主管們考察過英國、法國、西班牙、日本等地，從他們的經驗學會，路線選擇要挑法律爭議少、環境衝擊低的地方。同時也學會鐵路效益最大化的祕訣，那就是兩地之間的耗時低於飛機，但又夠長夠多人，使駕駛人願意放棄費神的自行駕車。

Brightline評估，南加賭城間，每年的運輸量為5000萬人次，高於汽車的4000萬人次。董事長艾登斯說，「開車的人將開過我們的車站，然後看著列車以時速220哩呼嘯而去」，「場面一定精采非常」。

邁阿密站內的旅客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
邁阿密站內的旅客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

光聽描述當然很讚，但是佛州線到現在的載客量都還達不到預期，部分原因當然在於，營運路線僅限於邁阿密至勞德岱堡（Fort Lauderdale）與西棕櫚灘（West Palm Beach）。此外，在往奧蘭多的路段通車前，2023年前9個月的營收虧損1億9000萬元。

Brightline West的挑戰還更多。從賭城到南加的兩小時路程上，需要翻過峻峭的陡坡，設計與施工都有困難。此外，庫卡蒙加牧場市距離洛杉磯市區還有40哩，代表到站旅客要不是搭乘慢許多Metro，就是要開車一、兩個小時才能到達。在商言商，艾登斯說短期內還不會漲價，但最終目標是來回票收費400元；換言之，拜登的高鐵夢可能不是一般人能夠負擔的。

南加 賭城 拜登

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