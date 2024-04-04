洛時精選／金主投資高鐵 多因地產開發誘人

Brightline邁阿密站的入口。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

私募公司Fortress是Brightline的背後金主，2007年取得佛羅里達州Henry Flagler的鐵路所有權，不但能發展貨運，還能以既有路權發展客運，貫通南佛州 都會區的心臟地帶。一併取得的還有可觀的房地產，包括車站與周邊土地，因此能夠取得足夠的資金發展鐵路。

Brightline的執行長萊寧格（Michael Reininger）在車站的頭等車廂休息室接受訪問時，指著窗外的起重機與新大樓，說明高鐵對周邊社區的影響。這些地方原本都是私人停車場，但對街的區域現在可搶手了，持有的地產商以1億元賣出。

他不願細談公司到底從地產開發賺了多少，只願說「（金額）並非不會讓人側目」，並透露地產開發確實也是Brightline West的重點之一。萊寧格與Brightline的創辦人兼董事長艾登斯（Wes Edens）還不知道要怎麼處理聖伯納汀諾縣勝利谷（Victor Valley）的300英畝，與拉斯維加斯站周邊的110英畝。後者的機會顯然非常多，畢竟這是賭城 大道周邊最大一塊未開發地皮。

邁阿密站的Smart Lounge。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

一個投資 集團已經計畫在拉斯維加斯站附近蓋體育館，並希望能加入職籃NBA，一切順利的話，將會進一步抬升地價、吸引更多旅客。雖然擁有密爾瓦基公鹿隊艾登斯並不屬於這個投資集團，但他能獲得的好處明眼人都能看出。

Brightline在佛州時就非常會藉勢拉抬自己，例如籃球比賽特價組合就能增加不少旅客，這個步數當然也能用在賭城。