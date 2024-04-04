市議員鄭博仁：華人投票率若達30% 投誰都會贏
在美華人政治參與度不高、選舉投票率低，一直是公認的事實。洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁（Paul Cheng）日前表示，華人投票率如果增加到一定比例 ，想投票給哪個職位都會贏。
調查數據顯示，華裔仍是每年選舉中投票率最低的族裔之一。鄭博仁指出，在華人的觀念裡，始終認為政治是一個遙遠的概念，他建議華裔居民積極投票，只要華人增加投票率達到30%，無論想投票給誰都會贏。
亞凱迪亞華人協會3月30日舉辦社區生活系列講座，邀請專家講解民生相關話題。鄭博仁律師在當天的講座中，除了鼓勵華人積極參政議政外，還探討了47號提案、零保釋制度等重要議題。鄭博仁表示，47號提案之所以通過，讓許多重罪變成輕罪，需要引起人們反思，因為法案就是加州選民投票通過，並非政治人物單方面可以促成。他提醒選民，在今年11月的大選中一定要看清提案本質，最後決定投票給哪些真正代表民意的政治人物。
對於備受爭議的零保釋金制度，鄭博仁解釋其出發點是為了公平，無論有錢、沒錢的人都可以被保釋，零保釋法案可以讓沒有經濟能力的人，也能被公平對待；但零保釋縱容犯罪，導致更多犯罪者出現在街頭。
零保釋金制度，又稱「審前釋放協議」（Pre-Arraignment Release Protocols，PARPs），因其消除長期以來的歧視性拘留政策，得到一些人的認同。支持者認為，先前的保釋制度偏向有財力支付保釋金的富人，卻讓低收入和弱勢群體，為無法籌集保釋金而在獄中苦等。但鄭博仁表示自己堅決反對零保釋，剛犯法的人因為獲得零保釋，很快會再次犯罪，造成嚴重的社會治安問題，普通百姓最容易遭受其害。鄭博仁說，對於提出零保釋制度的政治人物來說，理想或許很好，但沒有考慮現實後果。
30日的講座也邀請垃圾管理公司Waste Management的Joshua Coldman，講解新通過的SB1383法案，這項法案對居民的垃圾處理方式提出許多具體要求，特別是對有機垃圾的分類、處理提出詳細規定。亞市華協共同會長戴守真表示，民眾需清楚了解這些法規，才能避免不必要的罰款，並指出華協將陸續舉辦此類與民生相關的社區講座，鼓勵市民積極參與。
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