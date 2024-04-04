我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

市議員鄭博仁：華人投票率若達30% 投誰都會贏

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞華人協會30日舉辦社區生活系列講座。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞華人協會30日舉辦社區生活系列講座。（記者邵敏／攝影）

在美華人政治參與度不高、選舉投票率低，一直是公認的事實。洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁（Paul Cheng）日前表示，華人投票率如果增加到一定比例 ，想投票給哪個職位都會贏。

調查數據顯示，華裔仍是每年選舉中投票率最低的族裔之一。鄭博仁指出，在華人的觀念裡，始終認為政治是一個遙遠的概念，他建議華裔居民積極投票，只要華人增加投票率達到30%，無論想投票給誰都會贏。

亞凱迪亞華人協會3月30日舉辦社區生活系列講座，邀請專家講解民生相關話題。鄭博仁律師在當天的講座中，除了鼓勵華人積極參政議政外，還探討了47號提案、零保釋制度等重要議題。鄭博仁表示，47號提案之所以通過，讓許多重罪變成輕罪，需要引起人們反思，因為法案就是加州選民投票通過，並非政治人物單方面可以促成。他提醒選民，在今年11月的大選中一定要看清提案本質，最後決定投票給哪些真正代表民意的政治人物。

對於備受爭議的零保釋金制度，鄭博仁解釋其出發點是為了公平，無論有錢、沒錢的人都可以被保釋，零保釋法案可以讓沒有經濟能力的人，也能被公平對待；但零保釋縱容犯罪，導致更多犯罪者出現在街頭。

零保釋金制度，又稱「審前釋放協議」（Pre-Arraignment Release Protocols，PARPs），因其消除長期以來的歧視性拘留政策，得到一些人的認同。支持者認為，先前的保釋制度偏向有財力支付保釋金的富人，卻讓低收入和弱勢群體，為無法籌集保釋金而在獄中苦等。但鄭博仁表示自己堅決反對零保釋，剛犯法的人因為獲得零保釋，很快會再次犯罪，造成嚴重的社會治安問題，普通百姓最容易遭受其害。鄭博仁說，對於提出零保釋制度的政治人物來說，理想或許很好，但沒有考慮現實後果。

30日的講座也邀請垃圾管理公司Waste Management的Joshua Coldman，講解新通過的SB1383法案，這項法案對居民的垃圾處理方式提出許多具體要求，特別是對有機垃圾的分類、處理提出詳細規定。亞市華協共同會長戴守真表示，民眾需清楚了解這些法規，才能避免不必要的罰款，並指出華協將陸續舉辦此類與民生相關的社區講座，鼓勵市民積極參與。

鄭博仁鼓勵華裔積極參政議政。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁鼓勵華裔積極參政議政。（記者邵敏／攝影）

投票 華人 亞凱迪亞

上一則

嗆辣紅椒樂團成員降價售洛豪宅 七邊形設計猶如「空間站」

下一則

歷經15年興建 羅蘭岡圓融禪寺開放

延伸閱讀

吳程遠就任聖蓋博市長：增加警消提升治安

吳程遠就任聖蓋博市長：增加警消提升治安
議員提案 下班可不接上司電話

議員提案 下班可不接上司電話
丁言愉競選連任 馬世雲方樹強背書

丁言愉競選連任 馬世雲方樹強背書
聖蓋博市議員丁言喻競選連任 馬世雲方樹強背書

聖蓋博市議員丁言喻競選連任 馬世雲方樹強背書
亞凱迪亞華協30日講座：零保釋金、新稅法等

亞凱迪亞華協30日講座：零保釋金、新稅法等
法訊║加州雇主注意：2024年新勞工规定上路

法訊║加州雇主注意：2024年新勞工规定上路

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子