世報母親節感恩午宴 5/4登場

世界日報洛杉磯社2023年母親節感恩午宴現場氣氛熱烈（本報檔案照）

母親節 將至，為慶祝這個充滿愛和感恩的時刻，世界日報洛杉磯 社將於2024年5月4日（周六）上午11點至下午3點，在羅斯密市888海珍大酒樓以「健康活力好媽媽」為號召，舉辦2024年母親節感恩午宴。期待與每一位健康活力、自信美麗的優秀母親和賓朋共襄盛舉，慶祝這一美好的節日。

每位媽媽都有著不同的故事，為致敬偉大的母親，本報將於活動前進行深度專訪，探索每位母親辛勞奉獻背後不為人知的故事，透過記者的紀錄和彙整，將媽媽的精彩人生分享給更多的讀者。餐會當天，世界日報也將隨報發行母親節專刊，將每一位母親專訪內容製作成一冊值得珍藏的讀物。

當天4個小時的活動，不僅有經典歌曲、舞蹈、變臉等豐富多彩的節目，每一位蒞臨的嘉賓還可以得到一份精美伴手禮袋。除此之外，現場設置的驚喜抽獎環節，內容包括小家電、按摩儀器、現金、代金禮券等，絕對值得期待。