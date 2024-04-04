垃圾袋淹沒洛杉磯百萬豪宅 鄰居抱怨

洛杉磯價值數百萬的豪宅，經變成眾人嫌棄的「垃圾屋」。(KTLA5電視台畫面)

洛杉磯 一幢價值數百萬的豪宅，如今已經變成眾人嫌棄的「垃圾屋」，塑料袋堆得與房屋周圍的大門一樣高，垃圾同時也堆放在側院和後院。現場照片顯示，整幢房子幾乎要被垃圾掩埋，因為臭氣熏天，左鄰右舍怨聲載道，呼籲政府對「垃圾屋」立即採取行動。洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）強調會即刻處置。

洛杉磯市市長貝斯3日在菲爾法克（Fairfax）一棟被稱為「垃圾房」（trash house）的房屋前表示，市政府工作人員將立即開始清理這片廢墟，從「今天開始」。貝斯指出，「這是一項關乎公共衛生的緊急事件」。

在市長宣布清掃的一天前，KTLA電視台報導了關於垃圾房的新聞。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

根據KTLA 5電視台、NBC等多家媒體的報導，這幢房屋位於洛市Fairfax社區，北馬特爾大道（North Martel Avenue）600號街區。現場畫面顯示，房子前院，塑料袋堆得與大門一樣高，汽車頂部和房屋側院的地面上有很多垃圾碎片。航拍畫面顯示，這棟豪宅裡面同樣堆滿垃圾，院子裡的破舊車輛幾乎全被垃圾覆蓋。

一名鄰居指出，這棟房屋價值至少200多萬，公開的房地產 資訊顯示，附近房價 都在百萬以上。對於該地區的其他房主來說，住在數百萬元的豪宅內，卻要忍受骯髒不堪的環境，非常不公平。

根據KTLA獲得的一份來自市政府的通知，早在2014年12月，屋主就被要求清除「房屋內的垃圾和雜物」，但當事人沒有遵守要求，隨後政府官員介入調查。市政府最終進行清理工作，並向房主收取相關費用。