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議員提罷免門檻趨嚴 洛杉磯縣背書

編譯胡立宗／綜合報導
洛縣檢察長賈斯康2021年、2022年兩度面臨罷免。（取自賈斯康臉書帳號）
洛縣檢察長賈斯康2021年、2022年兩度面臨罷免。（取自賈斯康臉書帳號）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的罷免提案雖已告終，但衍發的爭議仍在繼續。反對者當初提交了71萬5833份連署書，超過罷免門檻14萬8976份，但洛縣選務處卻剔除19萬5758份，認定它們不合規定。

最近，在洛杉磯縣的支持下，洛縣選出的加州參議員艾倫（Ben Allen）提出Senate Bill 1441號修正案，拉高罷免困難度，因而引發反對聲浪。議案排定2日起由參議會司法委員會舉行聽證。

根據艾倫辦公室對SB 1441的說明，提案凸顯了罷免選舉的曠日廢時與徒耗資源，特別是賈斯康罷免提案耗費14月的審查期，與150元經費。

不過，罷免的一方認為，拖延來自於洛縣的不當限制，特別是選務官Dean C. Logan。罷免支持者先前已對洛縣提告，要求洛縣撤除不合理的限制，並允許罷免者檢視遭剔除的連署書，因為這是他們應有的合憲權力。但SB 1441形同為洛縣的不當舉動增添法律依據。

另外，對於SB 1441限制連署書蒐集期為60天，也不利罷免行動，畢竟以罷免方的角度來看，洛縣選務處可以找來400名臨時人員，才能在60天內完成審查，但罷免者只有14個每周工作三天的人員，而且電腦只有七台。而且提案還要求罷免方負擔驗票的全部經費，太過不合理。

罷免 洛縣 洛杉磯

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