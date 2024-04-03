洛縣、河濱縣 增2名亞裔女法官

Grace A. Kim（左）和Sophia Choi分別被任命為洛杉磯縣和河濱縣法院的法官。（州長辦公室圖片）

加州 州長紐森(Gavin Newsom) 日前任命專員Grace A. Kim為洛杉磯 縣高級法院法官，任命資深檢察官Sophia Choi為河濱縣高等法院法官，兩人都是韓裔美國人，為兩縣法院增添亞裔女性力量。

Grace A. Kim畢業於柏克萊加大法學院，她曾先後為洛杉磯縣高等法院法官Carolyn B. Kuhl和加州中區地方法院法官Gary Allen Feess及美國第九巡迴上訴法院法官Arthur L. Alarcón擔任書記官。

Kim隨後擔任高級出庭律師，並在2009年至2020年在勞工部擔任出庭律師。隨後，她在加州中區聯邦法院擔任華裔女法官朱美瑜（Dolly M. Gee）的法律助理。她於2022年被任命為洛杉磯縣高等法院專員，現已晉升為法官，填補Allen Webster法官退休 造成的空缺。

Sophia Choi畢業於西南法學院，於2007年至2020年擔任河濱縣檢察官辦公室檢察官。隨後，她於2020年調至河濱縣地方檢察官辦公室，並於2023年成為資深地方檢察官。Sophia現在接替退休法官John G. Evans擔任法官。