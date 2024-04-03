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亞裔癌症研討會 與頂級專家交流

洛杉磯縣訊
「2024年亞裔美國人癌症健康研討會」講座內容涵蓋癌症治療、亞裔罹患癌症的風險，以及菸草的預防與控制。（美國癌症協會）
「2024年亞裔美國人癌症健康研討會」講座內容涵蓋癌症治療、亞裔罹患癌症的風險，以及菸草的預防與控制。（美國癌症協會）

癌症對人們的健康威脅日益嚴重；僅在2023年，近200萬人被診斷出患有癌症，近61萬美國人因癌症去世。為幫助社區民眾更好地了解癌症健康問題，社會公益組織攜手於4月27日（周六）在洛杉磯縣杜瓦迪市（Duarte）希望之城的庫珀禮堂（Cooper Auditorium），舉辦一場免費的癌症健康研討會，內容涵蓋癌症治療、亞裔罹患癌症的特殊風險和挑戰，以及菸草的預防與控制。

「2024年亞裔美國人癌症健康研討會」由美國癌症協會(American Cancer Society)、希望之城和獅子會聯合主辦，內容豐富。除了下午1時至4時30分的癌症專家講座和癌症倖存者分享外，還包括從中午12時至下午1時的健康資源展覽會、青少年媒體賽廊（Youth Media Contest Gallery）。此外， 研討會現場還提供免費茶點和抽獎活動。

特邀講者包括希望之城杜瓦迪癌症中心首席臨床官Vijay Trisal醫師、希望之城OC Leannar基金會癌症中心臨床研究副主席Percy Lee醫師、爾灣加州大學研究室主任Hannah Park博士、聖蓋博家庭醫師Hsiao-Fen Chen、慈濟醫療中心醫師Peter Chen，以及癌症倖存者。

講座主題涵蓋「MR引導放射治療如何重新定義放射療法幫助癌症患者的方式」、「亞裔環境暴露和癌症風險」、「探索亞裔對癌症預防和早期治療的挑戰與解決方案」、「了解加州亞裔美國人的菸草使用情況」、「青少年電子菸趨勢和家庭互動關係」。

講座將以英語進行，並同時提供普通話、越南語、韓語、日語和印地語的同聲傳譯。 活動還將透過YouTube現場直播，需預先註冊，更多詳情可訪問https://www.ticketsource.us/asiancancerhealthsymposium。

免費研討會將於4月27日在洛杉磯縣杜瓦迪市希望之城的庫珀禮堂（Cooper Au...
免費研討會將於4月27日在洛杉磯縣杜瓦迪市希望之城的庫珀禮堂（Cooper Auditorium）舉行。（希望之城）

癌症 亞裔 加州大學

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