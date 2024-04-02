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2024春季升學規劃講座／邱俞鈞：要打造強大申請檔案

記者邵敏／洛杉磯報導
邱俞鈞（Berry Chiu）建議孩子多参与运动项目。（受訪者提供）
邱俞鈞（Berry Chiu）建議孩子多参与运动项目。（受訪者提供）

世界日報2024春季升學規劃講座將於4月6日（周六）下午舉辦，来自Elite Prep的資深教育升學顧問邱俞鈞（Berry Chiu）屆時將發表主題演講，題為「跨越標準化考試，打造強大的大學申請檔案」。

邱俞鈞表示，有些學生不確定是否應該提交考試成績，怎樣做才對自己最有利。 在當天的講座中，她將解釋今年大學申請的最新要求，包括目前需要提交標準化考試成績的學校，以及一些選擇性提交考試成績的學校，如何看待學生提交的成績。 邱俞鈞將分析提交成績與不提交成績的優劣勢，希望給家長、學生一些指引。

邱俞鈞認為，無論申請大學的要求發生什麼變化，成功申請好大學的關鍵因素不會改變。學生的領導能力、志工實踐經驗、特殊專長，這些都非常重要。關於特殊專長，邱俞鈞表示，最好獲得州、全國的獎項認定。她鼓勵學生參加自己最感興趣的領域，這樣才會始終保持熱情和積極性。她還鼓勵學生多參加運動項目，不要一直在家補習英文、數學等。 她也建議華裔家長多了解西方教育文化，培養孩子的自律性、主動性，尊重孩子的意見。

邱俞鈞是聖荷西州立大學教育諮商碩士，協助亞裔學生申請大學十餘年，在升學領域的經驗豐富，4月6日世報線上教育講座，邱俞鈞的演講時間是當日下午3時10分至3時30分。

總部在爾灣的Elite Prep於1987年創立，30多年的發展已成為全球頂尖教育機構，超過50家分校分布在全球多個國家，提供專業的大學升學諮詢規劃、各科目補習、SAT／ACT／ AP備考課程等教育服務；使命是為學生提供更具挑戰性的學術環境，培養激發學生的無限潛能，掌握必要知識和技能，幫助學生圓夢心儀的大學。

升學 亞裔 華裔

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