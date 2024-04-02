遺產規劃不只錢 別忘了無形資產

協會主席Isaac洪強調，遺產規劃不僅涉及金錢和財產，還包括無形的家族財富。（記者趙健/攝影）

當人們討論遺產規劃時，首先想到的是財產方面的安排，包括存款、房產、股票等；實際上，一些無形的遺產，如世代相傳的手藝、良好的傳統和價值觀，同樣值得被珍視和傳承，是惠澤下一代的寶貴財富。

日前一場以「遺產規劃」為主題的親子 教育分享會在聖瑪利諾市立圖書館舉行。這項活動由美中家長親子教育協會（East Meets West Parent Education Club）主辦，旨在探討遺產規劃的重要性，並提醒華人 父母可能被忽略的事項。

活動上，美中家長親子教育協會主席Isaac洪強調，遺產規劃不僅涉及金錢和財產，還應考慮家族中的優良傳統、價值觀和信仰，以及父母所在行業的經驗、知識、教育背景和專業技能等人力資本（Human Capital）。這些無形的資產都是家族的寶貴財富，對下一代的影響深遠，可以幫助他們家族遺產的基礎上，創造屬於自己的財富和遺產。

另一方面，Isaac指出，人力資本也存在風險因素和債務資產，例如行為問題、成癮的嗜好、健康狀況不佳、不良習慣等，這些負面影響也應該在遺產規劃時被充分考慮。

此外，當天活動還邀請了資深律師和保險 顧問，從法律和財務的角度介紹遺產規劃的內容。在財務方面，父母應儘早開始考慮遺產規劃，並通過保險等專業工具規避傳承風險、保障家庭成員的經濟安全。從法律角度來看，信託是一個重要的家族財富傳承工具，可以幫助人們靈活地管理和分配財產，最大程度地保護家族利益。