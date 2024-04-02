南加雨勢一波接一波 兩場小風暴將臨

一個濕潤的周末剛剛過去，新一周的後半段預計還會出現更多降雨。（取自Pexels）

南加 剛從上周末的降雨中恢復過來，1日升溫和晴朗天氣，但氣象預報指出，本周後半段預計還會出現降溫和降雨，不過強度不會超過復活節 周末的降雨。

根據國家氣象局的預報，南加地區1日至3日天氣晴朗溫暖，但4日可能又將烏雲籠罩，5日可能出現雷暴天氣。氣象學家表示，預計4日晚又會下雨，5日的降雨和山雪預計非常多。

不過，這場即將到來的降雨預計不會像復活節假期的風暴那麼強烈。國家氣象局表示，洛杉磯 市中心在過去5天裡降雨量達2.1吋，查斯伍 (Chatsworth) 的降雨量為1.96吋，克萊蒙 (Claremont) 的降雨量為1.64吋，洛杉磯市南門（Southgate）的降雨量超過4吋。

氣象學家指出，預計南加多數地區的降雨量將為半吋到一吋，儘管降雨量不大，還是有可能影響居民5日的出行，預計4日的氣溫將大幅下降。

氣象局表示，5日晚上到6日早晨的雪線可能會非常低，可能會導致穿過格雷普韋恩（Grapevine）地區的5號高速沿線發生交通問題。

即將到來的風暴並不會是句點，根據氣象監測，在7日晚間到8日還將有另一波新風暴進入南加。