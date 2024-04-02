搭飛機出行 這些機型、航空公司最安全

根據國家運輸安全委員會（NTSB）的估計，美國人死於車禍的幾率為93分之一，而死於空難的幾率約為1100萬分之一。 （取自Unsplash）

在接二連三的飛機安全事故後，人們對飛行的焦慮情緒達到了頂峰。不過數據顯示，飛機仍然是美國最安全的交通工具。

衡量交通工具安全性最簡單直接的方法是事故率。根據國家運輸安全委員會（NTSB）的估計，美國人死於車禍的機率為93分之一，而死於空難的機率約為1100萬分之一。

據CNN報導，自2009年初一架支線飛機在紐約州 布法羅（Buffalo）墜毀，造成機上49人和地面一人死亡以來，共五人在美國商業航班事故中喪生。這些事故包括：2013年韓亞航空一架飛機在舊金山 跑道附近解體，造成三名乘客死亡；2018年西南航空航班上一名乘客，因引擎蓋破裂並震碎了她所坐位置旁的窗戶而死亡；2019年一架小型飛機在阿拉斯加滑出跑道導致一名乘客死亡。相比之下，2003年至2022年期間，美國公路上平均每天有100多人死亡，平均每小時的死亡人數幾乎等於15年來美國商業航空事故中的死亡人數。

1959至2022年期間商業客機事故率統計。（波音公司）

根據波音發布的報告，截至2022年沒有導致過死亡或發生機體損失的機型包括：波音717、波音777-300ER/200LR、空客A380、波音787、空客A350、波音747-8、 空客A320/321neo、空客A220、CRJ 700/900/1000、空客A340。

根據航空公司安全評級網站AirlineRatings.com今年的最新排名，全球385家航空公司中最安全的前五名是：紐西蘭航空、澳洲 航空、 維珍澳洲、阿提哈德航空、卡達航空。