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引發失智？逾70歲長者5成聽力減退

記者趙健/洛杉磯市報導
彭宣福博士建議，65-70歲的年長者應考慮進行聽力檢測，及早發現問題盡快治療。（豪斯學院基金會）
彭宣福博士建議，65-70歲的年長者應考慮進行聽力檢測，及早發現問題盡快治療。（豪斯學院基金會）

聽力減退（hearing loss）又稱聽力損失，是人類最常見的感官障礙，也是全球最大的慢性健康問題之一。根據世界衛生組織的數據，全球約有4億3200萬成年人和3400萬兒童患有殘疾性聽力損失減退，預計到2050年這一數字將達到7億，約佔世界人口的10%。耳科醫學專家、豪斯學院基金會（House Institute Foundation）研究委員會共同主席彭宣福（Dr. Kevin Peng）醫師，受邀為本報讀者闡釋聽力健康問題。

造成聽力減退的原因有哪些？

彭宣福指出，大多數聽力減退是由年齡增長所致，即老年性耳聾（Presbycusis）。通常從65至70歲開始，有時可能更早。 根據國家耳聾和其他傳播障礙研究所(NIDCD)的數據顯示，50至59歲人群患有聽力減退的比例為11.2%，60至69歲人群患有聽力減退的比例為24.7%，而70歲以上 人群的盛行率為50%以上。彭宣福建議，65-70歲的年長者應考慮進行聽力檢測，及早發現問題盡快治療。

另一個導致聽力減退的原因是耳部感染所致。當病毒或細菌滯留耳中後，就可能發生感染，產生耳部疼痛和壓迫感、液體排出、低燒等症狀。 此外，當一個人長期處於高強度的噪音環境中，如建築工地、海運港口等，則可能引起噪音性聽力減退 (Noise-induced Hearing Loss，簡稱NIHL）。

聽力減退會導致失智症嗎？

聽力減退是年長者中最常見的慢性功能障礙之一，50歲以上成年人患有聽力障礙的比例約為60%。 一些研究發現，年長者的聽力減退與失智症之間存在關聯。 約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)研究團隊，在10年間深入調查追蹤639名36歲到90歲的受訪者後，發現聽力減退的程度與失智風險高度正相關。

不過，彭宣福表示，聽力減退引發失智症的情況並不常見。更嚴重的問題是，聽力減退者與家人、朋友交流不便，導致他們不願參加社交活動，這才是可能導致記憶力減退，甚至失智的原因。

對助聽器的偏見和誤解

彭宣福指出，不少患者在聽力減退後，對配戴助聽器感到排斥，並稱經常聽到人們對助聽器的負面評價。然而，彭宣福表示，糟糕的體驗往往是因為佩戴了不合適的助聽器所致。他強調，助聽器的效果非常好，即便是輕微的聽損患者，佩戴助聽器也會帶來顯著的幫助。現在的助聽器採用電子技術，利用數位訊號處理和放大器增強聲音，並能根據聽力測試的結果和使用者的需求進行個人化設置，以實現最佳的聽力輔助效果。

此外，彭宣福提醒，加州法律規定助聽器的退貨政策是45天，若使用者體驗不佳，可以放心退換。而且， 雖然助聽器的價格不菲，但已有越來越多的保險開始覆蓋助聽設備的費用，加州的醫療補助計劃（Medi-Cal，又名白卡），也為聽力治療和助聽器費用提供了很好的覆蓋。他建議持卡人與醫師提前確認保險覆蓋範圍。

如何保護聽力？

「保護聽力最重要的一點是，避免接觸過大的噪音。」彭宣福建議，不論是身處搖滾演唱會的現場還是在家中偶爾的裝修施工，都應考慮佩戴耳塞。而在聽到巨大的噪音過後，可以考慮服用N-Acetyl Cysteine（NAC）等開架式補劑，以幫助聽覺系統的恢復。若聽力遲遲未能恢復正常，或有眩暈、耳鳴等症狀，應及時就醫。

此外，耳機的音量也不應過高。儘管由於設備差異和個人適應能力的不同，無法設定一個絕對合適的音量標準，但當耳機中的聲音讓人聽不見他人說話時，就表示音量設置過大了。

彭宣福博士是豪斯耳科診所和PIH Health的醫師，專精領域包括神經科(耳外科...
彭宣福博士是豪斯耳科診所和PIH Health的醫師，專精領域包括神經科(耳外科)和耳鼻喉科。（豪斯學院基金會）

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