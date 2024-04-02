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豪斯學院基金會創辦人 植入首個人工耳蝸

記者趙健/洛杉磯市報導
基金會成為了推動聽力科學研究的重要力量，在人工耳蝸方面貢獻良多。（豪斯學院基金會）
基金會成為了推動聽力科學研究的重要力量，在人工耳蝸方面貢獻良多。（豪斯學院基金會）

聽力保健是個常常被忽略的議題，但卻關乎我們每個人的福祉。總部位於洛杉磯的豪斯學院基金會（The House Institute Foundation），成為了推動聽力科學研究和社區教育的重要力量，並在人工耳蝸方面貢獻良多。

基金會的歷史可以追溯到1946年，當時耳科醫學家Howard P. House博士創立了基金會的前身。經過幾十年的發展，如今的基金會已發展為一個致力於研究、教育和倡導來提高聽力障礙人士的健康福祉的非營利組織，其研究項目涵蓋從聽力恢復到聽力保護的廣泛範圍，就是要找到新的治療方法和解決方案以應對不同類型的聽力問題。1972年，基金會共同創辦人、被認為是「神經學之父」的William F. House博士植入了世界上第一個人工耳蝸。

除了研究之外，基金會也與豪斯耳科診所（House Ear Clinic）合作進行聽力障礙研究、教育、全球聽力健康以及兒童聽力學項目，並提供聽力篩查和診療服務。此外，基金會還推出了「全球聽力健康協調中心 」，以提供耳科和聽力學領域的可持續人道主義計畫，以及支持耳科和聽力學領域的志工。更多關於基金會的資訊可查閱https://hifla.org/ways-to-give/donate-once/。

洛杉磯

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