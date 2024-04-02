耳內頻繁傳出聲響 當心可能出4狀況

如果耳中頻繁發出響聲，可能表明某種潛在的問題。（pexels）

耳朵裡突然聽到咔噠聲、爆裂聲或劈啪聲並不罕見，且很少表明有任何嚴重的症狀。然而，如果頻繁發生，可能表明某種潛在的問題。南加州 非營利區域醫療保健網路PIH Health，總結了導致這種聲音的四種常見原因。

耳咽管功能障礙

耳咽管是連接中耳和喉嚨的狹窄通道，其作用是排出液體，防止液體在中耳積聚，並平衡中耳和環境之間的壓力。耳咽管通常是關閉狀態，只有在人們吞嚥或打哈欠時才會打開。耳咽管功能障礙是指耳咽管阻塞或功能異常，是一種較為常見的耳部問題，影響全球約 4%的成年人。耳咽管阻塞的常見原因包括季節性過敏、鼻竇感染和普通感冒。其症狀包括耳朵發癢、耳朵疼痛和聽力低沉。

耳垢阻塞

耳垢，也稱為耵聹，由耳道產生，可以保護耳朵免受碎屑和細菌的侵害。大多數時候，耳垢會在說話和下巴咀嚼運動時自然從耳朵中排出。然而，如果它被堵塞無法排出，可能會覆蓋耳膜並發出劈啪聲。症狀包括耳痛、耳癢、咳嗽和耳脹。

梅尼爾氏症（Ménière's disease）

梅尼爾氏症是一種複雜的內耳疾病，會導致頭暈、聽力損失、耳悶感和耳鳴。患者常在沒有外部聲音刺激的情況下感到耳中嗡鳴或咔嗒聲等噪音。梅尼爾氏症的確切原因尚不清楚，但它會影響任何人，通常在20歲至50歲之間。

顳顎關節 或肌肉病症

顳顎關節 (TMJ) 和肌肉病症在全球影響超過1000萬人，其中包括下顎關節疼痛，包括下顎關節的僵硬、活動受限、頭痛以及耳中爆裂聲等症狀。

創辦於1959年的PIH Health是一個非營利區域醫療保健網絡，擁有三家醫院、多個門診社區醫療辦公室、數百名醫療專家，為洛杉磯縣、橙縣和聖蓋博 谷地區超過300萬居民提供服務。