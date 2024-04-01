法印寺水陸空法會 各地高僧齊聚誦經

各地高僧齊聚誦經，祈禱國運昌隆、世界和平。（記者邵敏／攝影）

華人 傳統節日清明節將至，洛杉磯法印寺4月1日至7日，舉辦為期七天的「水陸空大法會」，來自世界各地60多位高僧齊聚誦經，祈禱國運昌隆、世界和平。

清明節是祭祀祖先、緬懷先人的日子，在這個殊勝的節日，法印寺舉辦佛教最為隆重的「水陸空大法會」，祈願人們安居樂業。3月31日，大法會開幕式、暨佛教名僧書畫展剪彩儀式，在法印寺隆重舉行。法印寺主持宏正法師介紹說，「慎終追遠」是華人傳統美德，在法印寺開山祖師印海長老往生淨土七周年之際，邀請美國、兩岸三地幾十位高僧法師，共同參與水陸空大法會，眾人誦經持咒、祈福消災，感念祖先功德。

開幕典禮當天，法印寺同時舉辦佛教界藝術盛宴，數十幅高僧親筆創作的翰墨畫作，展現佛教藝術的博大精深。主辦方表示，希望此次法會與書畫展的舉辦，能進一步弘揚佛法，並傳播佛教傳統文化。加州眾議員 方樹強（Mike Fong）感謝階進慈善基金會、法印寺多年來為當地社區貢獻。

水陸法會，又稱水陸道場、水陸大齋，是漢傳佛教最隆重、規模最大的超度法事。水陸法會分為內壇佛事和外壇佛事，內壇佛事莊嚴隆重，由僧眾主法，誦經持咒，供養十方法界一切眾生；外壇佛事由僧眾帶領，包括誦經、齋天、焰口、放生、拜拜、念佛等儀軌。