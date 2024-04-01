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羅馬尼亞集團 犯案遍及南加

編譯胡立宗／綜合報導
歹徒安裝側錄器的畫面。（艾爾卡洪市警局提供）
歹徒安裝側錄器的畫面。（艾爾卡洪市警局提供）

來自羅馬尼亞的跨國犯罪集團正嘯聚南加各縣，洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖塔芭芭拉縣都可發現他們的蹤跡，歹徒不只盜取民眾的信用卡資料，電子轉帳卡（EBT，食物補助計畫）也是他們的目標，金額難以清查，但案件數已占美國的15%。

這些歹徒獲取金錢後將之匯回羅馬尼亞，供首謀買名車過奢華生活，有些非法取得的嬰兒配方奶粉與提神飲料，還會偷運到墨西哥賣給當地的卡特爾黑幫。執法單位初步統計，單是2023年12月至2024年1月，集團在美國、墨西哥、歐洲的單月不法所得就高達900萬元。

2023年底，聯邦調查局與羅馬尼亞警方合力突破當地與加州有關的犯罪集團，逮捕48人、查扣100萬元與11輛豪車。橙縣檢察官辦公室公關主任Kimberly Edds指出，羅馬尼亞集團的犯罪模式是先在賣場自助結帳機台裝設側錄器，然後在外面喬裝成乞丐，一邊討錢一邊以藍芽科技監控場內器材，接收不知情民眾刷卡時透露的資料。

另外，EBT也是他們的目標。聖地牙哥縣艾爾卡洪市（El Cajon）警察局取得的監視錄影畫面顯示，犯罪集團取得卡片資料後，幾乎立刻就能弄出幾可亂真的偽卡。至於民眾如何對抗盜刷集團，最簡單的方式是刷卡前先掰一掰刷卡處，如果鬆動或掉落，肯定就是側錄機。

警方目前逮到了那些人？其中之一是羅馬尼亞通緝要犯之一的Florin Duduianu，另一名則是14歲少年，被捕時開著25萬元的跑車、手戴勞力士表。39歲的Florin Duduianu是在橙縣普拉辛西亞（Placentia）被逮，身上有四張偽卡，本周可能被宣告有期徒刑30年。

橙縣 墨西哥 加州

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