我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

2024春季升學規劃講座／高GPA非保證 Elite揭錄取要訣

記者張庭瑜／洛杉磯報導
杜謙毅表示，在當前大學申請環境中，僅有高學業成績（GPA）還不夠，學生需了解成績的組成和選擇合適的課程來提升自己的申請競爭力。（杜謙毅提供）
杜謙毅表示，在當前大學申請環境中，僅有高學業成績（GPA）還不夠，學生需了解成績的組成和選擇合適的課程來提升自己的申請競爭力。（杜謙毅提供）

世界日報將於4月6日（周六）下午1時至4時30分舉辦「2024春季升學規劃講座」，邀請到多位教育專家，透過Zoom線上平台分享他們的專業見解和建議，其中包括Elite教育中文部主任杜謙毅(Charlie Tu）專題演講「美國大學錄取之謎：成績分數夠高就能進入夢想大學？」，為家長提供策略性的指導和建議。

杜謙毅表示，本次講座將深入探討疫情後美國大學申請的新趨勢，如學術成績評估和標準化考試政策方面的關鍵變化。他說，高GPA固然重要，但僅憑高分並不能保證成功申請到夢想大學。學生需要更全面地了解GPA的組成，包括選修課程的難度和與未來專業方向的相關性，以及這些因素如何影響大學的選擇和申請過程。

而本次講座也將特別解析疫情後教育環境的關鍵變化，如加州大學系統（UC）實施的Test-blind（盲測）政策和其他大學採用的Test-optional（選擇性測驗）方式，以及這些變化對學生申請策略的影響。杜謙毅希望通過分享Elite教育機構多年累積的經驗和資源，幫助家庭制定更有效的準備計劃。

他也呼籲家長和學生踴躍參加本次講座，因為不僅提供有關大學申請的關鍵信息和策略，更重要的是幫助他們理解在疫情後的教育環境中，成功申請大學的可能性。杜謙毅還將提供具體案例分析，展示如何通過精心選擇高中課程和活動，強化學生的申請檔案，以及如何準備有效的申請材料，包括個人陳述和推薦信，突顯學生的獨特性和潛力。

Elite Prep於1987年在美國創立，30多年的發展至今為全球頂尖教育機構之一，分佈全球多國超過50間分校。無論是在校成績提升、課外活動規劃、考試準備課程、志向選校分析，Elite都能提供完整的服務，以最好的師資與教材來幫助學生發揮最大潛力，每年幫助超過2萬名學生進入理想名校。

有關Elite Prep課程資訊、參與免費的「College Score精準大學申請評測」與「標化考試SAT&ACT診斷模考」。中文服務專線 949-550-8368 ，微信 WeChat ID: EliteEducationUSA 。

2024春季升學規劃講座時間在下午1 時至3時30分，登記連結：https://shorturl.at/iCFN9

疫情 升學 加州大學

上一則

洛縣健康調查：亞裔最易感孤獨 逾2成想輕生

下一則

羅馬尼亞集團 犯案遍及南加

延伸閱讀

金山米慎高中加大錄取率勝過名校 秘訣在那裡?

金山米慎高中加大錄取率勝過名校 秘訣在那裡?
理財百科／理財3大地雷 「踩中愚蠢至極」

理財百科／理財3大地雷 「踩中愚蠢至極」
2024春季升學規劃講座／標化考試+全人發展 拚頂尖大學

2024春季升學規劃講座／標化考試+全人發展 拚頂尖大學
升學規畫講座／跨越標準化考試 打造強勢的大學申請檔案

升學規畫講座／跨越標準化考試 打造強勢的大學申請檔案
升學規畫講座／美國大學錄取之謎：成績夠高就能進入夢想大學？

升學規畫講座／美國大學錄取之謎：成績夠高就能進入夢想大學？
世界日報春季線上升學規劃講座4月6月登埸飛達教育創辦人兼董事長魏昕老師將與眾分享-2024 大學申請最新成功案例

世界日報春季線上升學規劃講座4月6月登埸飛達教育創辦人兼董事長魏昕老師將與眾分享-2024 大學申請最新成功案例

熱門新聞

在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析