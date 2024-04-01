2024春季升學規劃講座／高GPA非保證 Elite揭錄取要訣

杜謙毅表示，在當前大學申請環境中，僅有高學業成績（GPA）還不夠，學生需了解成績的組成和選擇合適的課程來提升自己的申請競爭力。（杜謙毅提供）

世界日報將於4月6日（周六）下午1時至4時30分舉辦「2024春季升學 規劃講座」，邀請到多位教育專家，透過Zoom線上平台分享他們的專業見解和建議，其中包括Elite教育中文部主任杜謙毅(Charlie Tu）專題演講「美國大學錄取之謎：成績分數夠高就能進入夢想大學？」，為家長提供策略性的指導和建議。

杜謙毅表示，本次講座將深入探討疫情 後美國大學申請的新趨勢，如學術成績評估和標準化考試政策方面的關鍵變化。他說，高GPA固然重要，但僅憑高分並不能保證成功申請到夢想大學。學生需要更全面地了解GPA的組成，包括選修課程的難度和與未來專業方向的相關性，以及這些因素如何影響大學的選擇和申請過程。

而本次講座也將特別解析疫情後教育環境的關鍵變化，如加州大學 系統（UC）實施的Test-blind（盲測）政策和其他大學採用的Test-optional（選擇性測驗）方式，以及這些變化對學生申請策略的影響。杜謙毅希望通過分享Elite教育機構多年累積的經驗和資源，幫助家庭制定更有效的準備計劃。

他也呼籲家長和學生踴躍參加本次講座，因為不僅提供有關大學申請的關鍵信息和策略，更重要的是幫助他們理解在疫情後的教育環境中，成功申請大學的可能性。杜謙毅還將提供具體案例分析，展示如何通過精心選擇高中課程和活動，強化學生的申請檔案，以及如何準備有效的申請材料，包括個人陳述和推薦信，突顯學生的獨特性和潛力。

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2024春季升學規劃講座時間在下午1 時至3時30分，登記連結：https://shorturl.at/iCFN9