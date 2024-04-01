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南加世華婦女會 參訪AHMC仁愛醫療集團AI布局

記者張庭瑜／洛杉磯報導
世華南加州分會會員距離參觀嘉惠爾醫院「達文西機器手臂微創手術」的操作過程。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州分會會員距離參觀嘉惠爾醫院「達文西機器手臂微創手術」的操作過程。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人婦女工商協會南加分會組織70位成員，3月29日參訪 AHMC仁愛醫療集團總部，前台灣衛生福利部長、仁愛醫療集團聯合執行長邱文達醫師主持本次活動。

當日節目豐富，上午有一系列講座，下午參訪該集團旗下的嘉惠醫療中心（Garvey Medical Center），近距離觀摩「達文西機器手臂微創手術」的實際操作。此外，參與者還有機會了解到ChatGPT及其他人工智能技術在病房管理上的應用。

邱文達在講座中展示院方使用的陪伴型機器人zenbo，並詳細介紹集團的發展史及其面對現代獨立醫院運營困境時，如何透過醫療系統化及AI科技的引入來尋求轉變與突破。目前，仁愛已實施包括語音智慧照護、穿戴式裝置、達文西手術、預測分析、遠程照護及影像診斷在內的七大AI策略。

邱文達分享，仁愛8年前即開始佈局AI，開發多項創新技術，並協助華人企業研發新創醫療產品。對於ChatGPT，他認為其在醫學判讀等方面有驚人表現，但仍無法完全取代人類醫生。AI可幫助民眾初篩，但仍應就醫做進一步診斷。面對疫情危機，仁愛勇於變革，僅華人患者就治療超過1萬1000人，並呼籲公眾合理利用AI技術，但也不應過度依賴。像ChatGPT這樣的AI系統在設計上雖會避免使用私人資訊，但在醫療領域應用時仍需警惕隱私和安全風險。

召集人陳筱芬醫生則表示，透過此次參觀活動，讓會員們跟隨時代脈搏，深入了解科技發展對生活及健康帶來的正面影響。她讚賞在邱文達聯合執行長的領導下，仁愛醫療集團取得的顯著進展，以及對華人社區的醫療服務貢獻良多。

世華南加州分會會長游蕙綾表示，參訪活動可讓會員學習成功企業經驗和策略，提升專業能力和決策力。

游蕙綾（右四）向邱文達（右三）頒發了表揚狀，以認可他對於推動醫療科技進步、尤其是...
游蕙綾（右四）向邱文達（右三）頒發了表揚狀，以認可他對於推動醫療科技進步、尤其是AI在醫療領域應用的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州分會理事會成員與邱文達（右八）、駐洛杉磯經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正...
世華南加州分會理事會成員與邱文達（右八）、駐洛杉磯經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正（左八）以及洛杉磯僑教中心副主任鄭心茹（左七）共同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
活動主要負責人左起為：世華南加州分會會長游蕙綾、仁愛醫療集團聯合執行長邱文達、召...
活動主要負責人左起為：世華南加州分會會長游蕙綾、仁愛醫療集團聯合執行長邱文達、召集人陳筱芬醫生。（記者張庭瑜/攝影）

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