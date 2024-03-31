聖蓋博谷全區女籃 華裔謝迪倫榮獲年度最佳球員

南巴沙迪那高中12年級謝迪倫，榮獲2023-24年聖蓋博谷全區女子籃球最佳球員。（巴沙迪那星報X截圖）

聖蓋博 谷論壇報報導，2023-24年聖蓋博谷全區女子籃球（San Gabriel Valley All-Area girls basketball）最佳獎項得主與球員，都來自聖蓋博谷、巴沙迪那（Pasadena）和惠堤爾（Whittier）等地。其中南巴沙迪那高中（South Pasadena）12年級華裔 謝迪倫（Dylan Tse，譯音）榮獲年度最佳球員。馬凱博高中 （Mark Keppel）華裔潘肯尼（Kenny Phan）榮獲年度最佳教練。

謝迪倫是南巴沙迪那高中12年級後衛，她在2023-24年賽季中表現優異，以24.1分的場均得分率脫穎而出，同時還有場均6.6個籃板、4.3次助攻和2.9次抄截。她也是該校老虎隊（Tigers）核心，帶領球隊贏得瑞爾洪都聯盟（Rio Hondo League）聯賽冠軍，最終以26勝5負的成績晉級CIF南部分區（CIF Southern Section Division）2AA級半決賽前的四分之一決賽。

她也被評選為瑞爾洪都聯盟年度最佳球員，同時入選CIF-SS Division 2AA一軍。她在南巴沙迪那高中共贏得2229分，成為學校歷史得分王。

不僅如此，謝迪倫在迎戰赫斯佩里亞（Hesperia）和聖瑪利諾（San Marino）高中打出籃球生涯最高41分，五場比賽得分均超過30分。在迎戰蒙羅維亞（Monrovia）的一場大戰中，寫下得分30分，十個籃板、13次助攻與十次抄截的紀錄。

在CIF南部分區2AA季後首輪賽中，謝迪倫拿下22分，帶領南巴沙迪那以56比52分擊敗格蘭杜拉（Glendora）。賽季初期在險些輸給拉薩爾（La Salle）的比賽中，她也拿下單場25分佳績。

而馬凱博高中阿茲特克斯（Aztecs）女子籃球隊過去十多年來，一直是該區表現最穩健的球隊之一。儘管球隊在賽季初期碰上瓶頸，最終反彈成為聖蓋博谷成績最好的球隊之一，晉級CIF南部分區2AA半決賽。

阿茲特克斯連續14次贏得阿爾蒙特聯盟（Almont League）錦標賽冠軍，將聯盟連勝紀錄增加至140場，名列CIF-SS史上第三。因此球隊教練潘肯尼，被選為年度教練。

阿茲特克斯隊最終取得21勝12負成績晉級，在四分之一決賽中迎戰南巴沙迪那高中，以49比45分獲勝，他們在半決賽中輸給總冠軍長堤 聖安東尼（Long Beach St. Anthony）隊。