扎根AI 康佳琛推廣城市Camp CEOS STEM項目

杜瓦迪市華人市議員康佳琛（右六）30日舉行記者會，推廣城市的Camp CEOS STEM夏令營項目。（記者張宏／攝影）

杜瓦迪市（Duarte）華人 市議員康佳琛30日在聖蓋博 （San Gabriel）舉辦記者會，推廣城市的Camp CEOS STEM夏令營項目。他表示，AI 已日漸進入生活，作為青少年一代需要儘早了解和學習AI，才能在未來占得有利優勢。

康佳琛表示，AI發展日新月異，作為父母有責任讓孩子必需從小開始了解AI，不要害怕新技術，越了解才會越擁抱。與其讓孩子沈迷社交網絡，還不如創造，把知識變成創意，創造孩子的未來，擁有無法被AI取代的能力。Camp CEOS STEM校區位於杜瓦迪的聖蓋博谷CS Arts校區，交通便利，很適合暑假期間聖蓋博谷的青少年參與。

Camp CEOS STEM有兩個夏季課程，分別是6月10日至7月3日和7月8日至7月26日，為期三周。（記者張宏／攝影）

Camp CEOS STEM的COO Gabriel Ramirez博士表示，該項目有兩個夏季課程，分別是6月10日至7月3日和7月8日至7月26日，在為期三周的課程中，學生不僅會得到專家指導，還會積極參與產品開發。營地將分為兩組。A組為10歲到13歲，B組為14歲到17歲。兩者都為學生提供獨特機會，將他們的想法轉化為具體的項目，涵蓋3D列印、人工智能、虛擬實境應用、機器人和數位音樂等領域。讓學生邊做邊學，且將所學知識應用到實際。

華人教育業者Diana趙表示，項目合作的學者都來自本地的大學和高校，希望借助這個項目幫助家人和孩子更多了解AI，這對孩子未來職業發展會有幫助。同時和天使基金會合作，提供1萬元創業基金給在項目中變現出色的團隊。

一名華人家長表示，AI是下一代必須面對的生活場景，讓孩子早早明白AI的技術原理和價值能更好了解未來職業的發展方向。她很注重孩子科學教育，希望在這個暑假能有所收穫。