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蒙市般若修德善堂善行 每年捐贈食物銀行5噸食物

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
蒙市般若修德善堂將收集之糧油糖等物資捐給洛杉磯食物銀行。（受訪者提供）
蒙市般若修德善堂將收集之糧油糖等物資捐給洛杉磯食物銀行。（受訪者提供）

根據美國環保署的報告，美國食物浪費問題非常嚴重，大約有1/3的食物從來沒被吃過，就被送到垃圾掩埋場，而加州每年浪費的食物高達600萬噸。蒙市般若修德善堂 (Prajna Buddhist Mission) 在過去近40年一直向洛杉磯食物銀行 (LA Regional Food Bank) 捐贈食物。近日榮獲了食物銀行頒發的「2024年前50名捐贈者」證書，感謝他們為社區作出的貢獻。

蒙市般若修德善堂一直秉持著「取之社會，用之社會」及佛家「濟世為懷」的精神，每年向洛杉磯食物銀行捐出民眾生活所需食物逾5噸，支援食物銀行對貧困家庭的食品救濟工作。

般若修德善堂莉莉師姐表示，該善堂每年農曆新年期間，收集到善信們大量謝太歲及拜太歲的白米、生油、砂糖、茶葉等生活所需品後，便會通知洛杉磯食物銀行提取；此外，部份從事食品公司的善信，也會不定期送來罐頭及糧油等物資，他們收集後便會轉送到食物銀行。

莉莉師姐鼓勵華人社區加入捐贈食物行動，共同將原本會被浪費掉的可食用食物，重新分配給社區中數以千計沒有足夠食物的家庭。

洛杉磯食物銀行於1973年成立，至今滿半個世紀，該機構已向社區提供超過19億磅的食物。洛杉磯食物銀行從數百種資源中收集食物，並在每年數十萬名義工與600多個合作單位組成的機構網絡的幫助中，每月為90多萬人提供服務。

洛杉磯 加州 華人

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