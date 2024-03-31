音樂人劉良子和自閉症兒童 聯合國「國際婦女月」上表演

洛杉磯華人音樂家劉良子近年從表演歌手逐漸轉型創作歌手。（劉良子提供）

南加州華人 在2024年聯合國 「國際婦女月」舞台上熠熠生輝。洛杉磯華人音樂家劉良子（Celestine Liangzi Liu）和華人自閉症孩子團體日前在聯合國世界女性創意論壇和和平慈善音樂會上表演，全面展現華人對世界和平的期許和願望。

世界女性創意論壇和和平慈善音樂會21日在聯合國四樓大廳舉辦。作為創意論壇上受邀演講的三位婦女代表之一，洛杉磯知名女歌手、音樂創作人劉良子分享了她的創作和音樂在提升社會認知及促進創業女性公平環境作用的心得。並獲得聯合國授予的「世界和平大使」證書。

劉良子表示，自己一直堅持創作源自真實情感和生活經驗的音樂，因為這樣的作品往往能獲得最廣泛的認可和共鳴。她最新作品《和平之歌》（Let Peace Prevail），正是源自於對戰爭的憂慮和對戰區人民的悲憫之情。

聯合國今年的國際婦女月慈善音樂會，主推的正是由劉良子作曲並與男歌手Josh Moreland英文首唱的《和平之歌》。南加州自閉症孩子的壓軸演唱《你是我的驕傲》，更為音樂會畫上完美句號。

洛杉磯華人音樂家劉良子（右）和男歌手Josh Moreland在聯合國國際婦女月上演唱《和平之歌》。（劉良子提供）

《你是我的驕傲》也是劉良子兩年前和南加州音樂人Lisa一起為自閉症孩子量身定做。劉良子表示，自己早年是一名歌手，重在演唱和表演，近年則更注重原創音樂，包括最近兩年創作了兩張原創專輯。

洛杉磯華人音樂家劉良子近年從表演歌手逐漸轉型創作歌手。（劉良子提供）

音樂為商業和市場目的天經地義，但劉良子認為，音樂應該對社會有更大的擔當，將自己的職業願望和人類願景結合在一起，在這個過程中自己價值提升，感覺非常有意義。比如這首《和平之歌》，讓她深深感受自己價值的提升。

劉良子表示，當自己之前創作的《你是我的驕傲》，現在已被不少人翻唱；自己原創的音樂在聯合國大型活動會場上播放。現在的最新原創，將來可能有很多人翻唱，「真是太開心了」。