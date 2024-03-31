VEX機器人大賽小學組 南加華生獲最高獎 初中隊獲全國亞軍

來自亞凱迪亞的296A Robokids隊在VEX機器人賽美國國家公開賽大放異彩。圖為隊員(左起)Eltony Xu、Winnie Luo、Laura Chen、Alison Xu、Atticus Guo和Jackie Chen。（Robostars機器人實驗室提供）

VEX機器人賽（VEX Robotics Competition）美國國家公開賽日前在愛荷華州Omaha降下帷幕，南加華裔 小學生郭光恆等六人在國家公開賽大放異彩。

郭光恆(Atticus Guo）、許婧瑤 （Alison Xu）、羅梓涵 (Winnie Luo)、陳文恆（Jackie chen）、陳雯萱（Laura Chen ）和許靖韜 （Eltony Xu）六名學生組成296A Robokids隊，他們都來自亞凱迪亞 （Arcadia)的Robostars機器人實驗室。Robostars機器人實驗室是一站式STEM科教中心，為社區提供專業優質的機器人編程課程，讓青少年將興趣變成熱愛，助力他們實現夢想。在這次小學組全國比賽中，296A Robokids隊一枝獨秀，力壓群雄，包攬小學組團隊協作賽全國總冠軍、技能賽全國亞軍及本屆國賽最高獎-全能獎。

296A Robokids的隊長郭光恆已連續兩個賽季參加國賽，他比賽經驗豐富，表現出色且穩定，是團隊中不可缺少的靈魂人物。他在機器人的搭建和修理方面有著獨到的見解和技巧，編程能力出色也是帶領團隊取得出色成績關鍵一環。他帶領296A Robokids連續兩個賽季刷新世界紀錄，位居VEX IQ全球機器人賽隊技能排行榜的榜首。

(左起)Winnie Luo、Laura Chen、Jackie Chen、Atticus Guo、Eltony Xu和Alison Xu。（Robostars機器人實驗室提供）

另外由三名南加華裔中學生Isabella Yuan、Stella Lin和Jeremy Qi組成的初中隊296B Starlight，在這次國賽也表現不凡，奪得團隊協作賽分區冠軍及全國亞軍。

VEX機器人賽通過學習教育機器人編程技能、運用動手能力和拓展青少年對STEM教育理念的認知，培養青少年在科學、技術、工程、數學領域的綜合素養，提高並促進他們的創新思維能力、解決問題的能力和團隊合作精神。VEX機器人競賽從小學生到大學生均可以參與，每年吸引全球約60個國家數百萬青少年參與挑戰。

其中VEX IQ Robotics賽事為小學和中學的學生提供一個開放式機器人和研究項目挑戰平台。比賽不僅是技術的較量，更是團隊合作、戰略規劃和創新能力的展現，讓每一個參與者都能在挑戰中成長和超越。