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2024春季升學規劃講座／標化考試+全人發展 拚頂尖大學

記者張宏／洛杉磯報導
2024春季升學規劃講座將於4月6日舉辦，Franklin Academy教務長于躍博士將分享Franklin Academy高中辦學核心和初衷 。（Franklin Academy提供）
2024春季升學規劃講座將於4月6日舉辦，Franklin Academy教務長于躍博士將分享Franklin Academy高中辦學核心和初衷 。（Franklin Academy提供）

2024春季升學規劃講座將於4月6日舉辦，來自Franklin Academy教務長于躍博士的演講主題是「分享Franklin Academy高中辦學核心和初衷，以及對高中生開放的實踐和實習機會」。

于躍博士表示，學院核心教育理念是「育人」，鼓勵學生積極參與社會實踐活動、義工活動，關注身邊所在社區和群體，我們相信教育的目標不僅僅是當下的學術成功，更重要的是幫助學生全面發展，成為具有社會責任感和創新精神的人。因此，鼓勵高中生提前積攢實習和實踐經驗。

今年，美國頂級名校的申請人數上升，競爭變得更加激烈。同時，越來越多大學恢復對標準化成績如SAT和ACT的要求。為此，Franklin Academy將盡力為學生提供標準化考試的考前培訓項目，尤其是今年暑假會在加州大學Santa Cruz分校舉辦SAT和AP學分班集訓營，幫助他們提高GPA學術競爭力及在大型考試中取得優異的成績。此外，隨著有關平權法案政策變動，學院經驗豐富的指導老師也會相應地幫助學生調整申請策略。

華人家長比較重視標化考試分數，但忽視孩子綜合素質的培養。標化考試成績確實是升學過程中重要因素，但不是唯一考量標準。頂尖大學越來越注重學生的「全人發展」。他也觀察到華人家長在孩子的升學問題上容易過於注重「即時」成效，過於關注短期學術成果和課程成績波動，而忽視長線升學規劃。

在Franklin Academy，服務特色集中於三大核心領域，標準化考試與競賽輔導、學術研究拓展計畫，以及全球青少年領袖培養項目（GPL）。在標準化考試方面，提供全面培訓服務，助力學生高效備戰SAT、ACT等考試。同時增設豐富的AP課程和榮譽課程，作為學生日常學習的有力補充。此外，還設立AMC、F=ma、USABO、USAMO等國際知名競賽的官方考點，為學生的學術追求提供堅實的後盾。

在學術研究拓展方面，Franklin Academy研究實習計畫是一個為期六周的暑期項目，專為積極上進、學業成績優異的高中生量身打造。該項目通過跨學科大學級研究，讓學生與資深導師攜手合作，共同策劃與實施研究項目。在六周的培訓結束後，學生將有機會展示研究成果，並提交研究論文，甚至可能獲得論文發表的殊榮。

至於全球青少年領袖培養項目（GPL），其在全球範圍內設立多個項目點。這些項目深受聯合國可持續發展目標的啟發，鼓勵學生參與國際基層志願服務，致力於緩解貧困、可持續發展、公共衛生和生物多樣性等全球性議題，培養學生國際視野和社會責任感。

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