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西雅圖國際影展 4/1至18日辦楊德昌回顧展

洛杉磯訊
駐洛杉磯台灣書院與西雅圖國際影展合作，於4月1日至4月18日舉辦「楊德昌回顧展」，放映台灣導演楊德昌5部4K修復劇情長片。（駐洛杉磯台灣書院提供）
駐洛杉磯台灣書院與西雅圖國際影展合作，於4月1日至4月18日舉辦「楊德昌回顧展」，放映台灣導演楊德昌5部4K修復劇情長片。（駐洛杉磯台灣書院提供）

洛杉磯台灣書院與西雅圖國際影展（Seattle International Film Festival ）合作，將在4月1日至18日舉辦「楊德昌回顧展」（The Films of Edward Yang），於西雅圖SIFF Cinema Egyptian戲院放映台灣導演楊德昌五部劇情長片，包括「獨立時代」(A Confucian Confusion)、「麻將」(Mahjong)、「青梅竹馬」(Taipei Story)、「牯嶺街少年殺人事件」(A Brighter Summer Day)，以及在坎城影展上拿下最佳導演獎的「一一」(YiYi)。

1994年上映的「獨立時代」是楊德昌「新台北三部曲」首部作品，以荒謬喜劇形式，描繪一群都會男女在急遽變動的現代世界中面對迷惘、成長與獨立，嘲諷資本化的環境下，號稱自由開放的文化亂象與道德失序的台灣社會；1996上映的「麻將」為第二部曲，刻劃都會台北在後殖民全球化情境下的虛無與迷茫；楊德昌2000年的「一一」為其遺作，也是系列最終曲，被視為楊德昌一生的代表作，呈現台北中產階級家庭多代人對自身處境感到迷惘，各自尋找解答的境遇，反射日常社會中的眾生相。

本次除了「新台北三部曲」，還有廣受喜愛的史詩巨作《牯嶺街少年殺人事件》（1991）及探討社會新舊觀點差距下的感情故事《青梅竹馬》（1985），5部電影皆為4K修復片，將是觀眾在大螢幕體驗楊德昌作品的難得機會。

駐洛杉磯台灣書院表示，西雅圖國際影展除每年舉辦大規模國際性影展外，全年亦於所屬戲院策畫不同主題電影放映，透過豐富的電影節目匯聚影迷，本次特別與台灣書院合作，以台灣具代表性的導演楊德昌口碑電影作品，吸引更多元的觀影客群，逐步建立當地觀眾及產業對台灣作品的興趣，增加觀眾對台灣電影文化更全面的認識。

楊德昌被公認為「台灣新電影」的先驅之一，其獨樹一格的影像語彙，關注並細膩地描繪台灣經濟騰飛年代，城市中產階層的感情生活與生存困境，在現實中帶有極深的意涵，與侯孝賢同為1980年代台灣新電影嶄露頭角的代表導演。

更多影展訊息，請參閱影展網頁: https://www.siff.net/programs-and-events/the-films-of-edward-yang。

西雅圖 洛杉磯 侯孝賢

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