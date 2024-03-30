首屆大專盃匹克球聯誼賽 4/20開打

南加州中國大專院校聯合校友會將在4月20日舉辦首屆大專盃匹克球聯誼賽，以增強校友間的聯繫並推廣健康生活方式。（南加州中國大專院校聯合校友會提供）

南加州 中國大專院校聯合校友會宣布，將在4月20日（周六）在蒙特利公園市 （Monterey Park）的巴恩斯公園（Barnes Park ）Pickleball Court，舉辦第一屆大專盃匹克球聯誼賽，期望促進不同院校校友間的交流與合作，並鼓勵參與者通過運動，培養健康的生活方式。

大專校聯會會長吳典龍表示，這項比賽旨在促進所屬42所校友會校友間，藉由參加匹克球聯誼賽，有更多的互動、交流與合作，彼此互相切磋球技，達到以球會友的效果。由於匹克球不屬於非常激烈的運動，非常適合各年齡層，已風靡全世界各地，光是美國就有上億的人參與，資深校友亦非常適合參與，鼓勵校友們愛上該項運動，能重拾運動的習慣，培養更健康的休閒生活。

第一屆大專盃匹克球聯誼賽訂4月20日上午10時至下午3時舉行，參賽者需要在上午9時30分前完成報到手續。賽事將設立女子雙打、男子雙打及男女混合雙打三個主要組別，並依據參賽者年齡，分為青年組（40歲以下）、壯年組（40歲至55歲）以及長青組（55歲以上）。此外，還將增設親子 組，不分年齡和性別，主要目的是促進家庭成員之間的互動，增進親子關係，但不會計入團體總分。

為了鼓勵各校友會爭取團隊最高榮譽，每所參加團體競賽的學校至少需派出四名選手。團體獎將根據各隊伍所獲累計獎牌積分來決定，最終將選出積分最高的前三名獲勝團隊。所有比賽將嚴格按照2024年美國匹克球協會（USA Pickleball Association）的規則進行。

聯誼賽的參賽費用為$20元/組別/人，每名參賽者最多可報名參加兩個組別（親子組除外）。有興趣的校友可直接到Google Form報名，若有問題請聯繫廖天輪：（626）679-5228，或總幹事陳煒翔：（562）412-1811；亦可線上報名：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyVLuZSUYub8ilLeFK9c_Yfi9ys9-lGFugoicMG45WV7cXw/viewform。