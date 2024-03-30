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加州春遊跳脫傳統 上山下海野趣十足

記者楊青/洛杉磯報導
Anza Borrego沙漠花谷，今年盛開先聲奪人。（楊潮明提供）
Anza Borrego沙漠花谷，今年盛開先聲奪人。（楊潮明提供）

加州是春遊的天堂，上山下海正是時候。洛城玩家們今年的春遊攻略，超脫傳統網紅打卡景點，賞野花、泡野溫泉、金黃沙丘越野和露營，出海看鯨魚水上舞，野趣橫生。

洛城資深玩家楊潮明每年都和一班旅行同好新闢不少春遊點，他表示，旅行也要常換常新，歲歲年年花相似，年年月月景不同，這個春天，孩子和大人，都可找到不一樣的春遊好去處。

多年來，南加不少華洋民眾春遊看花都去蘭卡斯特、奇諾岡洛縣公園或聖塔芭芭拉的種植花田，但今年到目前為止，傳統的野花開得羞澀，春假期間帶孩子們看大片花海，得另闢蹊徑。

楊潮明表示，今年雨水多、天氣冷，陽春3月野花還開得羞羞答答，蘭卡斯特最著名的罌粟花，迄今才開始淺淺一點顏色。他解釋，罌粟花盛開通常要溫度持續華氏60度以上，陽光持續，估計到4月中旬之後才進入盛開季節，與很多孩子的春假正好錯過。

Anza Borrego 野花盛開第一谷

楊潮明介紹，聖伯那汀諾縣和聖地牙哥縣交界的Anza Borrego沙漠公園的花谷，堪稱2024年野花盛開第一谷，野花怒放先聲奪人，目前整個山谷山花爛漫，估計至少持續至4月中旬。

Anza Borrego沙漠公園距洛杉磯三個多小時車程，一路山野和沙漠溫泉，還可選擇途經Outlet中心和賭場，為賞花行程增色。

楊潮明和友人們選擇了從坦密庫拉（temecula）進入花谷，雖然道路較為崎嶇，但今年豐沛的雨水造就了沿途山嶺和沙漠地區難得的景致，與平坦的86號公路相比，值回辛苦。午後到傍晚，是看野花的時段。他說，沿著Henderson canyon road向沿海方向開去，一路花海，黃橙紅藍紫，宛若一幅壯觀的天然油畫。

Anza Borrego沙漠花谷，今年盛開先聲奪人。（楊潮明提供）
Anza Borrego沙漠花谷，今年盛開先聲奪人。（楊潮明提供）

在車到花谷之前的一個小時，楊潮明和友人們的聖地牙哥溫泉公園Augq Caliente County Park。他說，溫泉公園規模不大，但設施良好，有玻璃屋頂的室內泳池溫泉、室外溫泉池和小泳池，是小朋友和大人遊玩的天堂，「我們早上9點從洛杉磯出發，中午11點左右就到了溫泉公園，泡溫泉吃野餐，一個人才收三塊錢」，為賞花之旅錦上添花。

聖地牙哥Augq Caliente縣溫泉公園室内溫泉池，泡泉野餐只要3塊。（楊潮...
聖地牙哥Augq Caliente縣溫泉公園室内溫泉池，泡泉野餐只要3塊。（楊潮明提供）

楊潮明建議，賞花之旅當天來回，如果是晚上返回洛杉磯，最好不要選擇山路，而要選擇86號公路；他也建議行前下載好往返路況信息，避免野外手機信號不足帶來的找路麻煩。

Moss Landing 鯨魚跳舞好驚艷

喜歡海洋生物的遊人，通常會選擇1號公路沿線，蒙特利灣的17英哩耳熟能詳。不過楊潮明表示，蒙特利灣17英哩再往北開半個小時左右的Moss Landing，才是海洋生物的天堂。這個海域不大，並非傳統的遊人打卡點，卻是玩家深度遊之處，因海洋生物豐富，一年四季都可看到成群結隊的海豹、海獅、鯨魚和海豚。

楊潮明表示，Moss Landing是一個大海溝，規模跟大峽谷差不多，海底生物豐富，成為鯨魚每年往返南北的「中途島」，有些鯨魚甚至在這裡安家，所以近海一年四季都能看到鯨魚。當地也有遊船和漁船出海，他們乘坐的公主號海船，一人50元左右，往返三個多小時，更拍到令人驚艷的鯨魚跳舞。楊潮明說，通常每年8月和9月夏秋之交是鯨魚出沒最活躍的時候，但這個地方很特別，全年都不會讓人失望。

Moss Landing看鯨魚。（楊潮明提供）
Moss Landing看鯨魚。（楊潮明提供）

Tecopa 盡情放鬆野溫泉

南加州有星羅棋布的溫泉，尤其是前往拉斯維加斯途中的野溫泉，野趣橫生，其樂無窮。

楊潮明介紹，這個春假如果帶孩子拉斯維加斯，不妨探索途中的Tecopa州立公園的野溫泉。這些溫泉從沙漠的地裡冒出來，周邊完全沒有人工設施。公路延伸到溫泉附近，下車走路五分鐘，草叢中可以看到冒煙的泉水，不用門票，當然也沒有正規的更衣室，停車也不收費。許多人慕名而來，還有人專門來理療放鬆，110至114度的水溫，不少人用泉底的火山泥漿往臉上塗抹，玩的就是野趣。有些遊人甚至一絲不掛地入泉，泉水終年豐盈。

Tecopa泡野溫泉，野趣橫生。（楊潮明提供）
Tecopa泡野溫泉，野趣橫生。（楊潮明提供）

如果缺乏勇氣泡野溫泉，也可選擇附近的溫泉小酒店，附近的溫泉鎮有兩、三家小館可選擇，溫泉小木屋設施不豪華，但乾净，有過濾好的溫泉，水溫適中，還有私密的溫泉屋，在小酒店的溫泉中看沙漠中的天上星星，別有情趣。

如果泡溫泉太過單調，拉斯維加斯15號公路前往死亡谷的公路邊上，還有一個Dumont Dunes的大沙丘，難得見到巨大的金黃色沙谷，不僅是大人翻沙越野的好去處，也是孩子們露營的好地方。

楊潮明表示，清晨和傍晚都是泡溫泉的最佳時段，洛杉磯前往拉斯維加斯，可以考慮在溫泉鎮小住一夜，享受晨昏泡泉的不同樂趣；從拉斯維加斯返回南加州，則可以中午出發，傍晚泡溫泉，另有風味。

Dumont Dunes是翻沙越野和露營好去處。（楊潮明提供）
Dumont Dunes是翻沙越野和露營好去處。（楊潮明提供）
Tecopa溫泉霞光。（楊潮明提供）
Tecopa溫泉霞光。（楊潮明提供）

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