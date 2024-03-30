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春遊溫馨小物 旅途更添幸福感

記者張宏/洛杉磯報導
Ox Sox採用特殊的抗菌面料，確保雙腳全天保持清新舒適。（品牌網站圖片）
Ox Sox採用特殊的抗菌面料，確保雙腳全天保持清新舒適。（品牌網站圖片）

很多人的春假是在路途中度過，添置一些溫馨小物件，能增加旅途幸福感，例如防臭襪子、蝴蝶枕頭和便攜式擴香器、保濕蘆薈霜等，都能為春假旅行增色。

旅途中肯定少不了帶襪子，Ox Sox防臭襪子經過精心設計，不僅舒適，且襪子有防滑鞋跟、吸濕排汗，還有比普通襪子高兩倍的耐用性。Ox Sox採用特殊的抗菌面料，確保雙腳全天保持清新舒適，即使旅途中來不及更換襪子也沒關係，平日健身和戶外步行探險也可穿著。

旅行中女性可能要準備不同場合的衣著，Princess乳貼非常適合穿在輕質上衣、舒適性感的連身裙裡面，材質採用醫用級矽膠製成，防水防汗佩戴舒適。

Princess乳貼非常適合穿在輕質上衣、舒適性感的連身裙裡面。（品牌網站圖片）
Princess乳貼非常適合穿在輕質上衣、舒適性感的連身裙裡面。（品牌網站圖片）

香味能緩解旅行的緊張焦慮，Just Bee擴香器能把大自然的清新香氣帶到任何地方。Just Bee擴香器小巧便於攜帶，無論在何處漫遊都可提升心情，人氣香味有丁香花、牡丹等。

Just Bee蠟燭香味天然，有牡丹和桃花心木、丁香、薰衣草和無花果等體現大自然...
Just Bee蠟燭香味天然，有牡丹和桃花心木、丁香、薰衣草和無花果等體現大自然香味的組合，（品牌網站圖片）

旅途中乘坐飛機會導致皮膚乾燥，Deluvia的奇蹟蘆薈霜，可有效滋潤和舒緩乾燥、受刺激的皮膚，提供持久保濕並減少細紋，可用於臉部和身體的任何部位。

Deluvia便宜大碗的奇蹟蘆薈霜，可有效滋潤和舒緩乾燥、受刺激的皮膚。（品牌網...
Deluvia便宜大碗的奇蹟蘆薈霜，可有效滋潤和舒緩乾燥、受刺激的皮膚。（品牌網站圖片）

睡眠也是旅行中至關重要的事情，Butterfly Sleep Pillow蝴蝶睡眠枕採用雙刃設計和填充隔層，確保持久舒適，採用百分百純棉襯裡和防過敏填充物，枕頭套是100%純棉枕套。

Butterfly Sleep Pillow蝴蝶睡眠枕採用雙刃設計和填充隔層，確...
Butterfly Sleep Pillow蝴蝶睡眠枕採用雙刃設計和填充隔層，確保持久舒適。（品牌網站圖片）

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