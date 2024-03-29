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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

洛市去年900遊民亡 較前年少22%

洛杉磯訊
洛杉磯市28日公佈報告，2023年全市約有900無家可歸者死亡。（記者楊青/攝影）
洛杉磯市28日公佈報告，2023年全市約有900無家可歸者死亡。（記者楊青/攝影）

洛杉磯市審計辦公室28日公布統計報告，2023年洛杉磯市約有900名無家可歸者死亡。洛市遊民人口約占全市總人口1%，即每100名居民中有一人流浪街頭。

洛杉磯市府審計長Kenneth Mejia表示，2023年洛杉磯市遊民死亡數字比2022年減少22%。市府審計辦公室28日公佈的相關報告，依據洛杉磯縣驗屍官辦公室提供的數據，同時公佈了遊民死亡的年齡、性別、死亡模式及地點等詳細資訊。雖然2023年遊民死亡人數比上一年有較大幅度下降，但仍然是難以接受。

報告分析表示，洛杉磯市遊民最常見的死亡方式被歸類為「意外」（678人，佔75%）。此外，約40人（ 4%）被謀殺，佔全市當年被謀殺總數的12%。此外，160例（18%）是自然死亡；16例（2%）是自殺；6例（1%）死因未確定。最常見的死亡地點發生在街道、高速公路附近的隧道和人行道，至少338人（73%）死於街道或帳篷、停車場、公園、汽車和空置建築物中；約135人死於醫療機構，70多人死於汽車內，48人死於某種類型的住宅內，38人死在帳篷裡。

以死亡遊民的族裔劃分，非裔佔31%。雖然非裔僅佔全市人口8%，卻佔遊民人口33%。此外，約274人（30%）為白人遊民，289人（32%）為拉丁裔。1月、2月和3月是遊民死亡人數最多的月份。

以地域劃分，洛杉磯市第1區和第14區，即市中心、洛市北部和東北部地區（林肯岡、播佑岡）遊民死亡人數最高，其中第14區有269人死亡佔29.9%；第一區有105人死亡佔 11.7%；第13區（好萊塢地區）有77人死亡佔 8.6%。

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