華人農場蔬果盛放 還有滷肉飯、珍奶

Tanaka Farms的草莓。（Instagram)

又到了水果採摘季節，南加州 有許多農場，能夠「親手採摘」又大又甜的水果，既收穫了動手的樂趣，還能夠品嘗沒有農藥和化肥的有機蔬果。許多農場還提供專業的講解，能夠了解蔬果生長的知識，還有農場供應特色美食，例如華人 們喜愛的滷肉飯，一次採摘體驗，就能夠收穫多重樂趣。

G&M Nursery:

位於河濱縣的荷竹園(G&M Nursery) 由一對台灣夫婦經營，擁有60畝的果園，有各式各樣的果樹，包括白柚、血橙、砂糖橘、金桔等華人喜愛的水果，秋冬季節還會有柿子，親自挑選喜愛的水果，滿滿一袋只需要20元。除了採摘外，荷竹園還提供自助選擇的客家菜，例如經典的滷肉飯，還有新鮮熬煮的珍珠奶茶。農場需要提前預約。電話：(714) 244-5980；地址：10151 Cleveland Ave, Riverside, CA 92503

Tanaka Farms：

位於爾灣的田中農場(Tanaka Farms) 是一個佔地約30英畝的有機觀光 農場，農場種植大約60多種有機水果以及蔬菜。田中農場的U-Pick之旅包括乘坐導遊帶領的馬車繞行農場，沿途會在田野中停留數次，就地採摘水果和蔬菜。導遊介紹農場的歷史以及種植農作物所採用的負責任的耕作方法，還有穀倉教育展覽和多項遊樂設施。目前草莓採摘之旅已經開放，每個人都可以帶回家一籃一磅的草莓，夏日還能摘取鮮切的西瓜和不同類型的甜瓜。

農場門票：周一至周五20元；周六、周日和假日24元，2歲及以下兒童免費，門票包括馬車、導遊講解、採摘的水果費用。民眾可以前往https://www.tanakafarms.com/field-trips-group-reservations預約草莓採摘之旅。地址：5380 3/4 University Dr, Irvine, CA 92612。

Murray Family Farms目前開放柑橘採摘。（Instagram)

Murray Family Farms:

位於貝克斯菲（Bakersfield）的Murray Family Farms擁有品種豐富可採摘的水果，包括草莓、櫻桃、藍莓、桑椹、琵琶、蟠桃、無花果、柑橘、黑布林等，民眾可以坐著稻草車去採摘，氛圍感十足。目前，農場可採摘的水果有柑橘和草莓，五月份還將有藍莓和桑椹。採摘柑橘有7.99元和14.99元的籃子可選擇，分別可容納3磅和6磅的柑橘。草莓採摘的價格則為1品脫籃子6元和1.5夸脫（容量單位）籃子15元，15元的籃子能夠盛放約3夸脫的草莓，量大划算。

農場採摘開放時間為每日的11am - 5pm，民眾可以前往https://www.murrayfamilyfarms.org/了解更多詳情。地址：6700 General Beale Rd, Bakersfield, CA 93203

Carlsbad Strawberry Company：

位於聖地牙哥縣(San Diego County)北部卡爾斯巴（Carlsbad）小鎮的卡爾斯巴草莓園(Carlsbad Strawberry Company) 擁有佔地25英畝的農田，該農場是一間家庭經營的草莓園，至今已是第四代，專注於種植最新鮮和香甜的草莓。草莓園於每年3月至7月之間開放草莓採摘，小盒價格5元，大桶的15元，農場無需預約，採摘入場時間截至每天下午4:30分。除了新鮮草莓之外，農場提供現場製作的草莓奶昔和冰淇淋，民眾還可以欣賞農場中的一大片向日葵花田。

Carlsbad Strawberry Company的向日葵田。（Instagram)

Carlsbad Strawberry Company官網：https://www.carlsbadstrawberrycompany.com/strawberry。地址：1050 Cannon Rd, Carlsbad, CA 92008。

Underwood Family Farms（家庭農場）：

位於Moorpark的Underwood Family Farms每個季節都供應不同的新鮮蔬果，開放採摘，有全年開放的甜菜、西蘭花、高麗菜、芹菜、花椰菜、檸檬，季節限定的草莓、藍莓、牛油果等。農場不僅有多種常年可採摘的蔬菜和水果，還有大片的季節性花田，例如三月的鬱金香、正在綻放的向日葵、夏末的薰衣草，所有花卉都可以自己摘了之後帶回家。此外，農場的諸多遊樂設施、各種類的動物、動物表演等都十分適合親子遊玩。

官網：https://underwoodfamilyfarms.com/；地址：3370 Sunset Valley Rd, Moorpark, CA 93021