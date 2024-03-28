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70歲翁搶銀行 恐嚇引爆炸彈被擊斃

洛杉磯訊
一名70多歲男子在富樂頓市富國銀行試圖搶劫，聲稱攜帶爆炸裝置，最終被警方開槍擊斃，目前警方正調查嫌犯身份和動機。（abc7電視台）
一名70多歲男子在富樂頓市富國銀行試圖搶劫，聲稱攜帶爆炸裝置，最終被警方開槍擊斃，目前警方正調查嫌犯身份和動機。（abc7電視台）

加州橙縣富樂頓（Fullerton）3月26日（周二）發生搶劫銀行未遂事件，一名70多歲男子企圖搶劫富國銀行（Wells Fargo）分行，並聲稱擁有爆炸裝置，最終在與警方對峙過程中遭擊斃。

事件發生於下午約5時，嫌疑人戴著口罩進入位於West Bastanchury Road 100 block的分行，向櫃檯職員索取金錢。他隨後揚言要引爆放在白色盒子中的疑似爆炸物。隨後，嫌疑人帶著贓物及可疑裝置的白盒子逃跑途中，被警方開槍擊斃。當時，銀行內有員工還至少有一名客戶。警方立即疏散室內人員，並通過社交媒體X（前Twitter）發文表示，目擊者稱嫌疑人試圖引爆可疑裝置。

隨後，警方發現嫌疑人倒臥在門外，且無生命反應。拆彈小組後續對可疑物品進行排查。富樂頓警察局發言人威爾斯（Kristy Wells）也證實，嫌疑人被發現倒臥在警察局門口附近，手中持有所謂的爆炸裝置。經確認，嫌疑人已當場死亡。

現場並無任何目擊者或警員受傷。為徹底排除安全隱患，橙縣警局拆彈小組已對現場進行全面排查，確保可疑裝置和犯罪現場已被排除安全隱患。目前，警方正在對此案展開進一步調查，以確定嫌疑人的身分和動機，並重建案件經過。

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