捏麵人時振山年逾6旬來美傳承 聯國譽為民間工藝美術家

74歲的時振山仍在堅持麵塑創作。（記者朱敏梓／攝影）

提到童年回憶，許多華人的記憶中一定少不了「捏麵人」，集市上惟妙惟肖的麵塑，為過節增添了歡樂和趣味。「捏麵」是中國民間傳統技藝，相傳起源於山東、河北一帶。在洛杉磯 有這麼一位麵塑手藝人，從事麵塑事業已經超過60年，他為了傳播這項非物質文化遺產，年近六旬來到美國，將中國的麵塑文化帶到洛杉磯，直至今天仍在為麵塑文化的海外傳承不懈努力。

聯合國教科文組織和中國民間文藝家協會授予的「民間工藝美術家」稱號。（受訪者提供）

時振山來自於山東菏澤市，他出生於一個「麵塑」世家，是家中的第四代傳人。他自幼跟著父親學習麵塑，八歲時就跟著父親「走南闖北」，創作麵塑，60年如一日的堅持，讓他的麵塑技藝如火純青。1995年，他榮獲聯合國教科文組織和中國民間文藝家協會授予的「民間工藝美術家」稱號，並自那時起，屢獲大獎，包括在民俗文化博覽會上榮獲「一等獎」，以及在各種文化節中獲得金獎。他的作品更是被美國、日本、新加坡 、菲律賓等十幾個國家和地區、國際友人和文化藝術團體收藏，廣為讚譽。

談到與美國的淵源，時振山回憶，1996年他受到山東政府邀請，與其他幾十位藝術家一起組成代表團，前往西雅圖參加文化交流活動。1997年，他又受到時任華盛頓州長的駱家輝邀請，來到美國。時振山說，那時參加文化交流活動時，外國人對這項技藝並不了解，他的展位前只有寥寥幾人。於是，他想出了一個對策，就是為他們製作人像麵塑，這讓美國人折服，他的展位前人氣爆棚，大排長龍，還登上了當時的主流媒體報紙。時振山說，那次活動的成功對他激勵頗多，由此感受到美國人對這項傳統技藝的濃厚興趣，也讓他萌發了在美國進行文化傳承的的念頭。

時振山的館藏作品之一。（受訪者提供）

此後，他多次來洛杉磯等地傳播麵塑技藝。2006年，時振山應蒙特利公園市 市政府邀請，參加了正月十五燈會活動。此後，他便定居美國，成為了第一位將中國傳統民間面塑技藝帶到洛杉磯的藝術家。但初到美國的時振山，曾經歷過一段非常艱難的時期，但因心懷傳承文化的初衷，他還是咬牙堅持了下來。回憶那段時光，時振山說：「當時每天都要轉程好幾趟公交車去聖塔蒙尼卡（Santa Monica）海邊擺攤，工作到半夜，回到家都快1點了，因為趕不上吃飯還得了胃出血。」時振山補充，「但是我從未想過放棄，傳承麵塑這項中國傳統文化是我的使命。」