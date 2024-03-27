羅省中華會館 文物展慶青年節

中華會館青年節慶祝活動，緬懷先賢弘揚民族精神。與會者大合影，老中青三代齊聚一堂，其中有不少孔孟中文學校小朋友。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 羅省中華會館與南加州 全僑各界3月26日（周二）慶祝中華民國 113年青年節，透過文物展覽與表彰優秀青年，展現豐富的文化遺產及肯定在各領域表現卓越的青年才俊。活動召集人文光華和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育致詞，感謝僑胞的貢獻，也呼籲大家珍惜先輩們用生命換來的成果，攜手維護中華民國在國際的聲譽，讓中華民國生生不息、永續發展。

此次慶祝活動以青年節文物展覽剪綵典禮揭開序幕，展出精選的文物及青年創新成果，鼓勵更多青年參與文化保存與創新事業。活動開始前，全體與會者為近日逝世的梁永泰僑務諮詢委員默哀一分鐘。楊振南領唱國父紀念歌，孔孟中文學校學生到場支持，老中青三代齊聚，展現社群的團結與傳承。

文光華感激大家參與自1934年南京國民政府設立以來的第90屆青年節，讚揚海外華人繼承傳統發揚光大。展出的文物濃縮中華民國的現代史和建國史，記錄無數青年為國家、民族犧牲的故事，也是無價之寶。他展示一本具有104年歷史的珍貴草本，花兩年時間進行數位化處理，以保存這段歷史。