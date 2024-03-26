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橙縣新規 911報警增問6題分類

橙縣訊

橙縣警察局等執法部門自本月起實施一項新法規，民眾撥打911報警時，可能會被要求做一項簡短測驗，回答六個問題幫助警方判斷報警內容屬刑事還是社會問題，以便警力部署。

「現場人員是否面臨直接危險或造成安全隱患？」「現場有人犯罪嗎？」「有武器嗎？」橙縣警局表示，設置這項新的報警測試是希望能將警力集中放在解決犯罪問題 上，遊民以及精神疾病等相關的社會問題則交由心理健康專家處理。

遊民和精神疾病引發的社會問題，近年來似乎從某種程度上影響了警方處理緊急犯罪狀況的效率。橙縣警局為此與精神健康部門聯手，組成包括三名警官、十幾名警員和40名心理健康工作者團隊，協同回應與精神疾病相關的電話，幫助911中心篩選緊急與非緊急狀況 。

過去18個月，包括橙縣在內，許多地區的執法部門對犯罪執法表現出明顯的消極。有的地方表示警力不夠，有的地方則對「不夠等級」的犯罪冷淡處理，民怨栽道。但最近似乎正在發生改變，例如舊金山的警察從2023年底開始禁止遊民在公共場所露營或睡覺；洛杉磯部分地區的警方也加強執法力度，對在市政府擁有的人行道上睡覺或放置個人物品，實施罰款甚至監禁。

在橙縣聖塔安那市，市議會從2023年底開始指示警方嚴厲打擊公共醉酒、暴露和擾亂治安等。橙縣縣政委員會表示，他們對遊民和精神問題採取「胡蘿蔔加大棒」的方式，因為政府已為遊民準備好了安身場所，應該好好利用，與此同時，遊民相關的社會問題不應成為警方降低 911處理效率的障礙。 讓警方專注於傳統犯罪，讓心理健康專家關注社會弊病，對居民更有效，對納稅人來說更划算。

遊民 橙縣 心理健康

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