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北美洲文苑文學獎 26人入圍決選 5月4日世界日報頒獎

洛杉磯訊
第二屆北美洲文苑文學獎入圍決選名單。（記者朱敏梓/製表）
第二屆北美洲文苑文學獎入圍決選名單。（記者朱敏梓/製表）

第二屆北美洲文苑文學獎近日揭曉了入圍決選得獎者名單，經過嚴謹的評選和激烈的角逐，共有26位作者入圍決選，其中小說組和散文組各八名，小品文組有10名作者入圍決選。這些來自世界各地的作品充滿了豐富的文化內涵和深刻的思想，為北美洲華文文學的繁榮注入新活力。

在小說組中，入圍作品都展現自己獨特風采。從陸蔚青的「紙蛇」，以白蛇傳為藍本，寫實中帶有點魔幻色彩，探尋人生目標的意義；到周遠馨的「愛情終結者」，以報導性的故事手法，涉及男女百態，呈現了身世追索的故事；再到劉頌恩的「我不是討人喜歡的人」，在探討愛情的同時，也觸及了中港台之間的敏感議題，文筆流暢，情節豐富。這些作品無不展現了作者們的深刻思考與對人生的感悟。

在散文組中，多位作者也帶來令人驚豔的作品。從鄭委晉的「Liminal Deja vu似識閾限」，以就診聽到的語音、語言展開文化異旅；到黃樂恩的「霧的練習」，以霧作為象徵，探究人生滋味；再到邱瀟君的「長廊」，以尋常騎樓、迴廊解釋人生過往和逢遇。

此外，在小品文組中，參賽者用簡短的文字，刻畫出了豐富的人生場景。例如徐滋妤的「野櫻」，以異鄉婚姻生活比喻四季櫻樹的變化；鄭翔銳的「偏鄉」則描繪了直銷生活的無奈；蕭景紋的 「六人行的時代」以同溫電視劇帶來的歡樂與回憶為題材。這些小品文作品以其平實真摯的文字，打動讀者的心弦，引發了對生命的深刻思考。知名作家吳鈞堯評論稱，「這次看到文苑文學獎的小品文作品尤其驚喜，作者們本於寫作初心，不耍花招，平實真摯動人，文字散發光芒，耐人尋味。」

第二屆北美洲文苑文學獎的入圍作品，展現北美地區華人作家的豐富創作能量和深厚文化底蘊。這些作品透過各種文學形式，探索生命的意義、文化的碰撞和情感的起伏，展現了華文文學的多元與活力。

北美洲文苑文學獎由北美南加州華人寫作協會、北美華人作家協會總會以及世界日報聯合主辦，北美華文作家協會各分會和友會聯合協辦。頒獎典禮將於5月4日（周六）下午2時至5時於世界日報四樓隆重舉行，屆時將有各界的文學愛好者和作家群體共同見證這場文學的盛會。

入圍 華人 世界日報

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