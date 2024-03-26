洛縣華資超市新開張 顧客瘋搶榴槤

特價榴蓮吸引華人顧客瘋狂搶購。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣華人 聚居城市天普 市（Temple City），一家華資超市日前開張試營業。接連幾天，店內的特價榴槤引來顧客瘋狂搶購，人們將櫃檯圍得水洩不通，購物車裡裝滿的全是這個水果。

視頻來源：記者邵敏

這家新開張的大中華超市，位於天普市羅斯密大道（Rosemead Blvd）5600號街區。據店員指出，最近幾天剛開始試營業，多款商品特價促銷，其中最受歡迎的就是冰凍頂級黃金榴槤王，原價每磅3.99元，現價1.98元。

24日中午，超市內熱鬧非凡，許多顧客擠在榴槤櫃檯前挑選。亞凱迪亞市（Arcadia）居民曾女士的購物車裡已經裝了十幾個，但她還在繼續搶購。她表示，一家人都非常喜歡吃榴槤，「今天價格很便宜，多買些可以吃過癮，我一次能吃一整個榴槤，兒子也是。」曾女士說，冰凍榴槤不容易壞，可以長時間冷藏在冰箱，想吃的時候就拿出來化凍，還可以做榴槤蛋糕、甜點等。

櫃檯上平舖的上百顆榴槤供不應求，店員忙著一箱箱地搬運補貨，並表示，這幾天賣出去的榴槤不計其數。很多顧客擠不進去，只能站在旁邊等待下一波。

張先生被瘋狂搶購的人流吸引，他說自己曾在馬來西亞品嚐過貓山王新鮮榴槤，後來吃過幾次洛杉磯的榴槤，總感覺寡淡無味，因此很少購買。但此次見到人們搶購的熱情，也禁不住下手幾個，不確定味道如何。當天超市內，每個人的購物車裡幾乎都可以看到榴槤，結帳櫃檯上也堆滿了榴槤。

榴槤在原廠地東南亞享有水果之王的美譽，以其濃郁香味吸引許多食客，但也有不少人無法接受它的強烈氣味。在洛杉磯很少能買到新鮮榴槤，華人通常都會購買冰凍榴槤解饞，連殼整顆購買，售價一般約每磅4元，每顆榴槤大概5、6磅不等，此次特價每磅1.99元，價格減半，難怪吸引顧客搶購。

榴槤營養價值極高，但性質溫熱，吃得太多容易上火，專家建議一天不要食用超過一瓣榴槤。