洛杉磯市府缺工嚴重 妨礙市政推行

洛杉磯市府人力短缺，已經嚴重妨礙市政維護。（本報資料照片）

洛杉磯 市府自2022年12月以來已經聘用了9289人，但是缺工情況依然嚴重：至少10個市府機關的缺人率超過25%，等同於每六個就有一個職缺沒人。洛市主計長梅希亞（Kenneth Mejia）強調，持續且嚴重的缺人荒，已經達到妨礙公務推行的地步了。

梅希亞說，市府有缺無人的平均值為17.5%，而且在2023年9月至12月還增加了0.5%，缺工狀況已經嚴重衝擊財政、工務、運輸、休閒與公園管理的重要職能。

缺人幅度超過25%的單位包括，民權與平權 （34%），青年發展（32%），殘疾服務（28%），道路照明（28%）；鄰里賦權（Neighborhood Empowerment）、文化事務、街道服務、承包管理，以及市區觀光 、經濟與勞工發展的缺工率在25%至26%間。

主計長辦公室持續建議的事項包括，市府應該更新市民服務體系並修改洛市憲章（City Charter），市府主管與工會應該建立短期的工作小組以在現有框架中找出替代方案，以Targeted Local Hire與Bridge to Jobs等計畫為基礎增加市民投入市政職缺。

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