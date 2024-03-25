我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

洛杉磯市府缺工嚴重 妨礙市政推行

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市府人力短缺，已經嚴重妨礙市政維護。（本報資料照片）
洛杉磯市府人力短缺，已經嚴重妨礙市政維護。（本報資料照片）

洛杉磯市府自2022年12月以來已經聘用了9289人，但是缺工情況依然嚴重：至少10個市府機關的缺人率超過25%，等同於每六個就有一個職缺沒人。洛市主計長梅希亞（Kenneth Mejia）強調，持續且嚴重的缺人荒，已經達到妨礙公務推行的地步了。

梅希亞說，市府有缺無人的平均值為17.5%，而且在2023年9月至12月還增加了0.5%，缺工狀況已經嚴重衝擊財政、工務、運輸、休閒與公園管理的重要職能。

缺人幅度超過25%的單位包括，民權與平權（34%），青年發展（32%），殘疾服務（28%），道路照明（28%）；鄰里賦權（Neighborhood Empowerment）、文化事務、街道服務、承包管理，以及市區觀光、經濟與勞工發展的缺工率在25%至26%間。

主計長辦公室持續建議的事項包括，市府應該更新市民服務體系並修改洛市憲章（City Charter），市府主管與工會應該建立短期的工作小組以在現有框架中找出替代方案，以Targeted Local Hire與Bridge to Jobs等計畫為基礎增加市民投入市政職缺。

觀光 洛杉磯 平權

上一則

階進基金會慈善義診 近500人參加

下一則

歷史拼圖／棕枝主日 彰顯復活節信仰

延伸閱讀

陳以信國是座談 分析大選失利、藍白合等問題

陳以信國是座談 分析大選失利、藍白合等問題
道奇空中纜車惹議 洛市議員提全方位交通評估

道奇空中纜車惹議 洛市議員提全方位交通評估
抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估

抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估
強姦犯假自殺躲洛市 15年後真死曝光

強姦犯假自殺躲洛市 15年後真死曝光
籌備2028奧運 洛市獲聯邦9億資助

籌備2028奧運 洛市獲聯邦9億資助
洛市迎奧運 公共空間、旅遊、娛樂、公安列優先

洛市迎奧運 公共空間、旅遊、娛樂、公安列優先

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」