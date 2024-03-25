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亞凱迪亞高中3/28開放 展現「4A」特質

編譯胡立宗／綜合報導
亞凱迪亞高中歡迎學生、家長、附近居民參加春季校園活動。（亞凱迪亞高中提供）
亞凱迪亞高中歡迎學生、家長、附近居民參加春季校園活動。（亞凱迪亞高中提供）

華裔學生眾多的亞凱迪亞高中（Arcadia High School）3月28日下午4時整至6時30分將開放校園，歡迎有意就讀的學生、家長，以及社區成員一起瞭解亞凱迪亞高中的各項設施與學習環境。

影音：亞凱迪亞學區AUSD

學校2023年舉辦校園開放活動的成功經驗，讓校方決定2024年再辦「春季預覽」（Spring Preview）與「校園參觀」（Open House）兩項活動，提供九年級新生、未來可能就讀的低年級生，以及家長預先以沉浸式的體驗，深入瞭解校內多元的課程、課後活動與學生團體。Spring Preview與Open House都不需預約就可參加。

校長Angela Dillman表示，家長一直跟校方反映，提前知道未來的就學環境非常有用，因此校方連續兩年舉辦校園開放活動，充分展現學校的「4A」特質，學術（academics）、活動（activities）、運動（athletics）與藝術（arts）。

活動過程都會有來自Merit at Work與Link Crew的高年級學生當場解說，Spring Preview也會展現各個社團、校隊、體育課程與學生團體的成果。參加者都有機會直接與學生與教師代表對話，進一步探究學校的多元機會。

亞凱迪亞高中在各項評鑑中都是名列前茅的優等學校，除了全方位的身心健康中心，還能夠提供未來發展的諮詢服務，想往運動醫學、節目製播、電腦科學與劇場演出發展，都能獲得充分協助。另外，企業領袖、體育、E-Sports、科學奧林匹克 、演講與辯論等60多個社團，更能滿足學生的各類興趣。

想獲得Arcadia High School與招生的進一步資訊，可以上ahs.ausd.net網站。Arcadia Unified School District的相關資訊則可上www.ausd.net，或致電亞凱迪亞聯合學區的公關主任Ryan Foran，信箱為[email protected]，公務電話626-821-6664，手機626-802-7602。

亞凱迪亞高中歡迎未來學生、家長、居民參觀校園。（亞凱迪亞高中提供）
亞凱迪亞高中歡迎未來學生、家長、居民參觀校園。（亞凱迪亞高中提供）

亞凱迪亞 學區 華裔

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