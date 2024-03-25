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3萬株鬱金香 南加迪斯康索花園將全面綻放

記者子為/洛杉磯報導
鬱金香將150英畝的避風港變成了萬花筒（記者子為/攝影）
鬱金香將150英畝的避風港變成了萬花筒（記者子為/攝影）

春回大地，南加許多植物園和公園內的鮮花爭奇鬥豔，位於拉肯亞達-弗林楚奇(La Cañada Flintridge)的迪斯康索花園(Descanso Gardens)是賞花的好去處之一，一年四季都能欣賞到不同的鮮花綻放。當下，迪斯康索花園的鬱金香正開始進入全盛期，預計不久後達到最旺盛之時，讓南加居民無需遠赴華盛頓州或荷蘭就能欣賞到奼紫嫣紅的鬱金香。

(影片攝製：記者子為）

迪斯康索花園的志願者們今年一月在園內的長廊區域（Promenades）種植了約三萬株鬱金香，2月底開始綻放，預計在4月中旬達到最旺盛。這些鬱金香將150英畝的避風港變成了萬花筒，漫步園中，遊客能欣賞到黃色、粉色、白色、橙色等顏色的花朵，從這豐富的調色盤中感受到春意盎然。

在洛加大（UCLA）就讀的華女小陳進日和友人一起前往迪斯康索花園參觀鬱金香，專挑在工作日下午出行，因為陽光較溫和且遊人不多，可以慢慢欣賞和拍照。她說，鬱金香目前開得十分絢爛，在夕陽映照下彷彿油畫一般，隨手一拍都很美麗。小陳表示一直很喜歡迪斯康索花園，雖然相較洛縣另一知名植物園漢庭頓圖書館(Huntington Library)而言規模較小，但體驗更氣密，像在公園裡漫步，同時票價也更便宜，吸引她多次前來遊覽參觀。

除了鬱金香，迪斯康索花園當下還有許多其他美麗的鮮花在綻放中，比如各式各樣的山茶花、初綻放的紫色丁香、日本花園內的櫻花，玫瑰園裡第一株海棠花等等，其中櫻花目前開得正旺，預計會一直綻放到四月初。

迪斯康索花園是南加知名植物園之一，距離洛杉磯市中心 20 分鐘車程，全年都能欣賞到不同的自然美景，擁有國際知名的植物收藏和壯觀的季節性園藝展示，還會舉辦各種教育性、文化性活動，目前該花園的參觀時間為周一至周日上午9時至晚上7時。

鬱金香預計在4月中旬達到最旺盛（記者子為/攝影）
鬱金香預計在4月中旬達到最旺盛（記者子為/攝影）
迪斯康索花園的鬱金香正絢爛綻放（記者子為/攝影）
迪斯康索花園的鬱金香正絢爛綻放（記者子為/攝影）

植物園 南加 漢庭頓圖書館

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