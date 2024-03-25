南加僑領梁永泰辭世 僑界悼念

在南加僑界有重要影響力的梁永泰23日午睡時離世，享壽72歲。（本報檔案照）

南加州 僑界備受尊崇的資深領袖梁永泰，23日下午午睡時離世，享壽72歲。目前，梁永泰的家人和治喪委員會正在處理後事，僑界人士紛紛表示惋惜和悼念。

梁永泰服務社區逾30載，生前擔任僑務諮詢委員、中華會館顧問、越棉寮華人 團體聯合總會諮詢主委、越柬寮社團聯合總會代表等要職。此外，梁永泰曾就任羅省中華會館主席、中華會館監事長、全美華人福利總會羅省縣區支會副會長等職務，還是中華民國 僑務諮詢委員、羅省英端工商會元老。

梁永泰辭世，華人社區震驚悲愴，紛紛表示對他的敬重以及悼念之情。美國越棉寮華人團體代表羅明表示，他與梁永泰認識二十幾年，對梁永泰最深刻的印象就是講義氣和樂於助人，只要看到別人有問題，都會不遺餘力地幫助，為人十分善良。羅明還指出，梁永泰是第一個越柬寮背景的中華會館主席，在他的努力下，越柬寮僑社和中華會館間的距離不斷被拉進，他還銜接了新老僑社，讓各僑社更緊密地合作，堪稱一位真正的領袖。

曾與梁永泰搭檔擔任中華會館正副主席的廖美華表示，梁永泰於她亦師亦友，她加入僑社較晚，初來乍到對許多事情不熟悉，梁永泰給予她許多建議與幫助，所以當梁永泰邀請她一起競選中華會館首長時，她立即答應。在與梁永泰合作的過程中，她也一直看到梁永泰的熱心，贏得了新僑和老僑的尊重和敬佩。廖美華還指出，她後來競選中華會館主席時，梁永泰也為她四處奔走，助力她成為中華會館首位女主席，令她十分感動。

中華會館現任主席李金生也發文悼念，「梁永泰顧問生平為人正直，熱心公益，他熱愛中華民國，扶持僑社後軰，尤其是中華會館的年青—族，愛護有加，實在令我們十分敬佩。」