我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

南加僑領梁永泰辭世 僑界悼念

記者劉子為/洛杉磯市報導
在南加僑界有重要影響力的梁永泰23日午睡時離世，享壽72歲。（本報檔案照）
在南加僑界有重要影響力的梁永泰23日午睡時離世，享壽72歲。（本報檔案照）

加州僑界備受尊崇的資深領袖梁永泰，23日下午午睡時離世，享壽72歲。目前，梁永泰的家人和治喪委員會正在處理後事，僑界人士紛紛表示惋惜和悼念。

梁永泰服務社區逾30載，生前擔任僑務諮詢委員、中華會館顧問、越棉寮華人團體聯合總會諮詢主委、越柬寮社團聯合總會代表等要職。此外，梁永泰曾就任羅省中華會館主席、中華會館監事長、全美華人福利總會羅省縣區支會副會長等職務，還是中華民國僑務諮詢委員、羅省英端工商會元老。

梁永泰辭世，華人社區震驚悲愴，紛紛表示對他的敬重以及悼念之情。美國越棉寮華人團體代表羅明表示，他與梁永泰認識二十幾年，對梁永泰最深刻的印象就是講義氣和樂於助人，只要看到別人有問題，都會不遺餘力地幫助，為人十分善良。羅明還指出，梁永泰是第一個越柬寮背景的中華會館主席，在他的努力下，越柬寮僑社和中華會館間的距離不斷被拉進，他還銜接了新老僑社，讓各僑社更緊密地合作，堪稱一位真正的領袖。

曾與梁永泰搭檔擔任中華會館正副主席的廖美華表示，梁永泰於她亦師亦友，她加入僑社較晚，初來乍到對許多事情不熟悉，梁永泰給予她許多建議與幫助，所以當梁永泰邀請她一起競選中華會館首長時，她立即答應。在與梁永泰合作的過程中，她也一直看到梁永泰的熱心，贏得了新僑和老僑的尊重和敬佩。廖美華還指出，她後來競選中華會館主席時，梁永泰也為她四處奔走，助力她成為中華會館首位女主席，令她十分感動。

中華會館現任主席李金生也發文悼念，「梁永泰顧問生平為人正直，熱心公益，他熱愛中華民國，扶持僑社後軰，尤其是中華會館的年青—族，愛護有加，實在令我們十分敬佩。」

中華民國僑聯總會駐美西辦事處主任兼副秘書長文光華指出，他日前才與梁永泰通話，得知梁永泰四月計畫去台灣參訪以增加台洛交流，沒想到竟成了最後一通電話。文光華回憶道，認識梁永泰的二十幾年中，梁為僑社做出的無數貢獻，梁永泰對僑社所有的事務都非常上心。

梁永泰（左二）在僑社服務多年，身兼數職，受到新僑、老僑廣泛的尊重與敬佩（本報檔案...
梁永泰（左二）在僑社服務多年，身兼數職，受到新僑、老僑廣泛的尊重與敬佩（本報檔案照）

華人 中華民國 加州

上一則

亞凱迪亞高中3/28開放 展現「4A」特質

下一則

3萬株鬱金香 南加迪斯康索花園將全面綻放

延伸閱讀

南加僑領梁永泰辭世 享壽72歲

南加僑領梁永泰辭世 享壽72歲
退協南加州分會 拜會羅省中華會館

退協南加州分會 拜會羅省中華會館
南加台美急難救助協會成立 支援受困台僑、留學生

南加台美急難救助協會成立 支援受困台僑、留學生
南加台美急難救助協會成立 支援受困的台灣僑民學生

南加台美急難救助協會成立 支援受困的台灣僑民學生
羅省婦女新運會春節聯歡 歌頌女性力量

羅省婦女新運會春節聯歡 歌頌女性力量
羅省台山寧陽會館 設宴迎方瓊逸上仼

羅省台山寧陽會館 設宴迎方瓊逸上仼

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」