洛城新語╱「可以交換名片嗎？」

在美民眾參加活動時接觸幾位來自中國大陸的人士，按照老習慣欲與對方交換名片，未料每次對方都一臉茫然，帶著歉意說：「我已經不用名片了」。然後加上一句；「我們加個微信 吧」。幸好美國本地民眾也有微信。於是雙方分別拿出手機，解鎖屏幕、打開微信、調出二維碼，你掃我或者我掃你。然後再發個訊息確認已經加上了。如此這般一番操作，才算完成任務。

一些在大陸的民眾都說這確實就是大陸現在的常態，「我們中國人早就不用名片了」，並笑話美國華人 已經「落後」了。

這雖是一件小事，但是也可以看出當今大陸的發展，在資訊數碼集成整合方面已經達到很高的程度。大陸人民的每一天的數碼化生活中，微信又扮演著極為重要的腳色。

騰訊公司開發的微信，最初只是一個類似WhatsApp的移動即時通訊程式。但是經過十幾年的發展，微信已經集成了許多功能，成為集支付、交友、視頻、新聞、搜索、遊戲等與一身的超級應用程式。更成為中國人日常生活不可缺少的一部分。

中國人到商店買購物要用微信支付，坐地鐵 要掃微信乘車碼，上政府部門辦事要用微信預約查詢，更不用說曾令人為之色變的微信健康碼。海外華人論壇上經常看到即將回國的朋友擔心無法使用微信支付。因為微信支付要求綁定銀行卡，必須要有中國手機號碼和身分證號碼。很多海外華人都沒有這些東西。

矽谷曾流行過這樣一個故事。互聯網時代剛開始，微軟公司一位人事高管聽到一位求職者沒有電子郵件信箱時說：「在這個時代，一個沒有電郵的人等於不存在」。在今天的中國，似乎也可以說，一個沒有微信帳號的人等於不存在。

在大陸，微信已經不再只是一個手機程式，而是一種生活方式。它取代了很多東西，其中也包括社交場合互換名片這樣的小事。但是微信是否真的能完全代替名片，值得懷疑。

一張名片上印有某人的姓名、職銜、聯絡方式，一目了然。遞上名片，對方馬上能知道你是誰。有些製作精良的名片還有收藏價值。更重要的是，一張名片代表著一段經歷，記錄了你和名片主人從陌生到相識的緣分。這些都是微信無法取代的。

加了微信之後，看似聯絡更方便。但是並不是所有的事情都適合在微信上談。尤其是工作場合，更少不了要打電話或發電郵。要找對方的電話號碼或郵箱，有名片就很容易。如果只有微信，還要先在微信上問到對方的電話和郵箱。但是打開微信，往往只看到一長串頭像和暱稱，要找到需要的人還要費點功夫。加上很多人在微信上都不用本名，暱稱又經常變換。所以常常看到一個聯絡人，都要先想一想「這是哪位」？

未來美國會不會出現像微信那樣高度集成的一體化萬能程式？應該不會。美國社會更注重讓用戶有多樣選擇，更保護隱私，市場也更具有競爭性，不會一家產品大包大攬。雖然微信的很多功能在蘋果手機上也能實現，但更多是作為補充選項，而不是少了它就不行。有些方面美國看似「落後」，但是更人性化。