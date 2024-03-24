歷史月集會 亞美婦女領袖籲打造亞裔參政互助平台

第二屆亞美婦女領袖歷史月集會，與會的華裔和亞裔民選官員與各界代表期望打造更緊密的亞裔參政互助平台。（記者楊青／攝影）

3月婦女歷史月。聖蓋博谷華人 婦女政治聯盟23日舉辦第二屆亞美婦女領袖歷史月集會，來自加州 各地的華裔和亞裔 民選官員與各界代表歡聚一堂，期望打造更緊密的亞裔參政互助平台。

這項由山景城學區教委吳孟蓁（Cindy Wu）發起的活動，得到南北加州許多華裔和亞裔民選官員支持，聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹强、加州財務長馬世雲、加州前財務長江俊輝、加州前眾議員伍國慶以及多位地方華洋民選官員等參加當天集會。此外，南加亞太裔政治聯盟、80/20聯盟、聖蓋博谷亞裔婦女之友會以及來自北加州的全美亞太裔政治聯盟等社團代表也參加當天集會。

吳孟蓁表示，她在參加地方教委競選的過程中發現亞太裔婦女的參政道路相當孤獨；而拉丁裔女性參政得到其本民族的大力支持，比如聖蓋博谷地區，拉丁裔社區就有三大女性團體，給與全方位的支持。亞裔社區則不然，不僅亞裔各族群之間缺乏聯繫，華人之間的聯繫和互助也不多，所以三年前她開始組織亞美婦女領袖歷史月集會，就是希望通過活動，為亞太裔的民選官員和有興趣參政的亞裔和華人提供相互交流平台。

第二屆亞美婦女領袖歷史月集會，來自加州各地的華裔和亞裔民選官員與各界代表歡聚一堂。（記者楊青／攝影）

同時作為世界華人婦女企管協會的會員，吳孟蓁表示，近年華人婦女企業家之間就有很多合作，相互支持成功的範例。她認為，現代女性肩挑工作和家庭兩副重擔，無論在職業發展、政治參與、相夫教子等方面，都需要更多交流。

80/20成員、加州台灣同鄉聯誼會2024年候任會長儲錦琪也參加當天聚會。她表示，華人婦女在為華人社區爭取公平權益上擔當著重要角色，美國很多華人女性在自己的行業和專業中表現出色，她們同樣可以在參政方面更加有所作為，期望更多的華人婦女勇敢出來為大家服務。

她表示，80/20依然是華人和亞裔參政的積極推手，包括幫助給與候選人背書支持，不管是男性還是女性，只要有能力有意願出來為社區服務，為爭取華人權益盡己之力，80/20都願意幫助他們。

趙美心、方樹強等分別在集會上發言，表達亞裔參政以及相互支持的重要性，同時呼籲華人民選官員在反仇亞行動中有所擔當，帶領華人和亞裔爭取公平權益。

集會也特別介紹了加州副州長競選人馬世雲，呼籲大家在今年11月大選中全力支持她當選。