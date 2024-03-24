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亞凱迪亞聯合學區 第一大道中學榮登加州傑出學校

編譯陳盈霖／綜合報導
亞凱迪亞第一大道中學獲得2024年加州傑出學校榮譽。（第一大道中學網站）
亞凱迪亞第一大道中學獲得2024年加州傑出學校榮譽。（第一大道中學網站）

根據亞凱迪亞學區新聞稿，學區第一大道中學（First Avenue Middle School）獲得加州教育廳（CDE）頒發「2024年加州傑出學校」（2024 California Distinguished School）榮譽。全加州2600所初、高中，僅293所學校上榜。亞凱迪亞聯合學區總監范納斯達爾（David Vannasdall）表示，校園充滿引人入勝的教學和學習環境，是第一大道中學獲得這項殊榮的因素之一。

加州教育廳在2024年加州傑出學校新聞稿中指出，選擇這些學校的標準，主要是根據2023年加州學校指標牌（California School Dashboard′s 2023 reports）報告中具體審查的各校績效指標，因此被選為傑出學校者，多是在學術表現優異、不斷進步並營造積極校園氛圍。

第一大道中學校長伊薩（Semeen Issa）表示，被評為加州傑出學校是巨大榮譽，也驗證學生和教職員持續改進的承諾。對她而言，此一殊榮來得正是時候。擔任助理校長和校長14年的她近期宣布將在本學年底退休，將領導炬火傳給下一棒。「我非常自豪有機會在這個學校服務多年，支持和見證我的工作者組成難以致信的團隊，年復一年提升學生教育體驗。」

加州 學區 亞凱迪亞

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