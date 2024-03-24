亞美公義中心 蒙市免費法律諮詢

多位無預約的民眾也到現場尋求幫助，他們先填寫表單，以便獲得針對性的法律諮詢服務。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州 亞美公義促進中心（AJSOCAL）長期致力於提供社區法律支援為了幫助更多民眾解決法律問題，3月23日（星期六）在蒙特利公園市（Monterey Park）立圖書館（Bruggemeyer Library）舉辦免費法律諮詢會，提供一對一諮詢服務，涵蓋住房權益、移民 、公民身份、庇護、家庭法與家庭暴力、勞工法以及反亞裔 歧視等多個法律領域。

該中心社區參與導航員沈陳麗群表示，中心定期舉辦各類法律諮詢活動，以滿足亞裔社區的不同需求。除了每個季度與當地圖書館合作舉辦的綜合法律諮詢會，中心還提供更有針對性的專題諮詢，例如每周在洛杉磯和聖蓋博谷舉行的房屋法律和公民入籍申請諮詢，以及每月或雙月一次的家庭暴力法律諮詢等。

沈陳麗群表示，這些活動的舉辦不僅是為了解答法律問題，更是一個深入了解社區需求、從而提供更貼合、更有實際幫助服務的機會。她特別鼓勵那些因語言障礙或其他原因無法親自參加諮詢活動的社區成員，透過中心設立的熱線電話尋求協助。中心將依據個別需求，安排專業律師提供一對一諮詢服務。為了讓這項服務更加包容，該中心提供多達八種語言服務，包括英語及七種亞洲語言，為低收入、英語能力有限的亞裔居民提供無障礙的法律幫助。

當日現場有超過30名社區成員透過預約方式參與，此外還有數位未預約的民眾直接到場諮詢（walk-in）。諮詢內容主要集中在房屋和移民法律問題上。尋求幫助者劉先生表示，最初向其他法律機構尋求幫助，但被告知無法提供所需的支援，隨後被推薦至亞美公義中心。在接到中心的郵件和電話通知後，他來參加諮詢會，主要就身分問題尋求專業的法律諮詢。

作為美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一，南加州亞美公義促進中心近40年來一直秉持初心，為社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟以及特定案件的代理服務。同時，中心還積極開展法律知識推廣活動，涵蓋反歧視、移民、公民身份及醫療保健等領域，幫助社區成員了解並行使自己的合法權益。