南加州香港商會聖地牙哥分會 舉辦年度聯歡晚宴

南加州香港商會聖地牙哥分會日前舉辦第19屆年度聯歡晚宴。（主辦方提供）

南加 州香港 商會(Hong Kong Association of Southern California)聖地牙哥分會日前舉辦第19屆年度聯歡晚宴，吸引百多名來自聖地牙哥及南加的華洋商界翹楚出席。

晚宴由醒獅表演揭開序幕，南加香港商會聖地牙哥分會會長李俊輝（Huy Ly）熱情歡迎貴賓蒞臨。他表示，感謝各位會員及商界朋友多年來對商會的支持。商會將繼續促進香港和加州 之間的商業連繫，積極舉辦各類活動，推動香港和美國企業在雙方地區的發展，為創造更多商機努力不懈。

南加州香港商會執行副主席及前任主席李文超(Dennis Lee)、香港經濟貿易辦事處三藩市處長曾舜雯(Jacko Tsang)和國泰航空公司代表Sohwa Lee先後向來賓致謝及送上祝福。