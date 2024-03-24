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南加州香港商會聖地牙哥分會 舉辦年度聯歡晚宴

洛杉磯訊
南加州香港商會聖地牙哥分會日前舉辦第19屆年度聯歡晚宴。（主辦方提供）
南加州香港商會聖地牙哥分會日前舉辦第19屆年度聯歡晚宴。（主辦方提供）

南加香港商會(Hong Kong Association of Southern California)聖地牙哥分會日前舉辦第19屆年度聯歡晚宴，吸引百多名來自聖地牙哥及南加的華洋商界翹楚出席。

晚宴由醒獅表演揭開序幕，南加香港商會聖地牙哥分會會長李俊輝（Huy Ly）熱情歡迎貴賓蒞臨。他表示，感謝各位會員及商界朋友多年來對商會的支持。商會將繼續促進香港和加州之間的商業連繫，積極舉辦各類活動，推動香港和美國企業在雙方地區的發展，為創造更多商機努力不懈。

南加州香港商會執行副主席及前任主席李文超(Dennis Lee)、香港經濟貿易辦事處三藩市處長曾舜雯(Jacko Tsang)和國泰航空公司代表Sohwa Lee先後向來賓致謝及送上祝福。

晚宴表演節目豐富多姿多采，包括Lu Liu和Flavia Lin精彩琵琶及古箏合奏表演。當晚豐富精彩拍賣獎品包括由OSIM送出的香氛機、由國泰航空公司送出的洛杉磯至香港豪華經濟艙來回機票和Gemorie鑽尚美珠寳腕表送出的Swarovski頸飾及Tissot手表、鑽石耳環。

南加州香港商會聖地牙哥分會日前舉辦第19屆年度聯歡晚宴。（主辦方提供）
南加州香港商會聖地牙哥分會日前舉辦第19屆年度聯歡晚宴。（主辦方提供）

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