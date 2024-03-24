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「經文盃」高爾夫球邀請賽4月23日開賽

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
南加州中華民國高爾夫球聯合會將於4月23日舉辦「經文盃」高爾夫球邀請賽。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中華民國高爾夫球聯合會將於4月23日舉辦「經文盃」高爾夫球邀請賽。（記者張庭瑜/攝影）

加州中華民國高爾夫球聯合會宣布，將於4月23日（週二）在工業市（City of Industry）的「太平洋棕櫚度假村」（Pacific Palms Resort）舉辦「經文盃」高爾夫球邀請賽，設有豐富獎項，包括BMW汽車和中華航空台北-洛杉磯來回機票等，賽後也將在羅蘭岡半島酒家舉辦頒獎晚宴。

會長葉俊麟表示，本屆賽事不僅保留了傳統項目，如一桿進洞的挑戰，更增添許多新元素，包括與華航和汽車品牌的合作，以及新設立的訓練班，讓初學者也有機會參與。這不僅是一次比賽，更是一個社交互動的平台。除了白天的高爾夫球賽，即使不參加比賽的僑胞也可以報名參加晚上的頒獎晚宴，享受高爾夫的樂趣，擴展社交圈，甚至進行外交交流。

本次賽事設有個人組競賽，報名費每人190元，費用包含球場使用、球車、飲水、簡易午餐、晚餐、伴手禮及抽獎活動。

主辦方也歡迎所有華人球隊、社團及個人踴躍參與。報名及詳細資訊，請聯繫南加州中華民國高爾夫球聯合會。聯絡人為會長葉俊麟（Kevin Yeh，電話：626-810-7285）和總幹事柯欣侑（Anita Ko，電話：714-906-6888），或透過電子郵件聯繫：[email protected]

高爾夫球教練林岳志指出，近來AI技術大幅簡化球桿設計，尤其對業餘球員幫助明顯。贊助商Callaway提供AI設計的球桿作為獎品，也鼓勵球員採用這一新技術。他認為，儘管AI技術在訓練和比賽中的應用受到規則限制，但AI輔助裝置可以為業餘球員提供實用建議，如推薦合適的球桿，並考慮天氣和風速因素，幫助球員改善表現。

台北駐洛杉磯經文處副處長張正育表示，該聯合會每年舉辦兩場高爾夫球賽事，促進僑胞健康與團結，並提升在主流社會中的能見度。他也期望更多在地僑胞能夠支持這項有意義的活動。

AI 中華民國 加州

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