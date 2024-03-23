橙縣61歲華男 上周自家車道上遭綁架 至今下落不明

Tony Lam被綁架，至今下落不明。（橙縣警察局）

橙縣 警察局（Orange County Sheriff′s Department）日前發布公告，尋找一名61歲華裔 男子，該男子上周在Midway City被綁架，至今下落不明。

這名男子名叫Tony Lam（音譯：托尼林），他最後一次出現是在3月15日，地點橙縣社區 Hunter Lane 14000街區附近。 根據描述，他身高5呎7吋，體重145磅，黑髮，棕色眼睛。林失蹤時身穿深色襯衫和鞋子以及藍色牛仔褲。

周五開始對林失蹤的調查，當時亨特巷（Hunter Lane）和麥迪遜大道（Madison Avenue）附近的一名目擊者報告稱可能發生了綁架事件。警員懷疑受害者是在他家的車道上遭到襲擊和綁架的。警方稱，Madison Avenue3月14日晚曾出現在Westminster的LV餐廳和酒廊以及位於Garden Grove的171 Sky餐廳消磨時間。

警方在一份聲明中說：「林回到住所後，在他家的車道上遇到了一名蒙面男子。此後不久，他遭到襲擊，並乘坐一輛不屬於他自己的車輛離開該地區。」警方表示，自從林失蹤以來，他一直沒有與任何家人、朋友或同事取得任何聯繫。

本周，兩名男子49歲的Nhan Chinh Nguyen和53歲的Phi Hung，因為林失踪案被指控綁架勒索和敲詐勒索， Nguyen定於4月10日受審。橙縣警局表示：「他們被捕時，林依舊下落不明，Nguyen也沒有透露他的下落。」

起訴書稱，在2000年2月23日，Nhan Nguyen曾在洛杉磯 縣高等法院被判犯有謀殺罪。目前還不清楚其綁架動機和詳細資訊。

警方提醒，任何有訊息的人請致電714-647-7000或撥打橙縣滅罪熱線855-TIP-OCCS進行匿名舉報。